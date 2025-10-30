शाहरुख खान अलीबाग में सेलिब्रेट करेंगे 60वां बर्थडे, जश्न होगा जोरदार, जानें फुल डिटेल्स

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान 60 साल के होने वाले हैं. 2 नवंबर को उनका बर्थडे है. शाहरुख खान धूम-धाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. रिपोर्ट्स हैं कि इस बार वो अपना बर्थडे अलीबाग में मनाएंगे. उनके बर्थडे में फ्रेंड्स और फैमिली शामिल होगी.

शाहरुख खान के बर्थडे का जश्न

टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्स के हवाले से लिखा- शाहरुख खान के बर्थडे सेलिब्रेश के इंवाइट्स भेजे जा चुके हैं. उनके क्लोज फ्रेंड इसमें शामिल होंगे. अलीबाग में ये जश्न होगा. सभी लोग 1 नवंबर को अलीबाग पहुंचेंगे.

बता दें कि शाहरुख खान वैसे अक्सर अपना बर्थडे मुंबई में अपने बंगले मन्नत में मनाते हैं. यहां वो अपने फैंस से भी मुलाकात करे हैं. लेकिन फिलहाल उनके बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है. इसी कारण से शाहरुख एंड फैमिली रेंटेड अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हुए हैं. इस साल अलीबाग में पार्टी का ये भी एक कारण है. शाहरुख के बर्थडे के लिए कई चीजें प्लान की गई हैं.

किंग में दिखेंगे शाहरुख खान, सुहाना भी होगी साथ

वर्क फ्रंट पर शाहरुख खान को फिल्म किंग में देखा जाएगा. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं. खबरें हैं कि शाहरुख खान के बर्थडे पर किंग से जुड़ा अपडेट भी सामने आ सकता है. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. पहली बार शाहरुख और सुहाना एक साथ स्क्रीन पर दिखने वाले हैं. फिल्म में अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अरशद वारसी, राघव जुयाल, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

बता दें कि किंग से पहले शाहरुख को 2023 में स्क्रीन पर देखा गया था. वो फिल्म पठान, जवान और डंकी में दिखे थे. तीनों ही फिल्में 2023 में रिलीज हुई थी. इन फिल्मों को बहुत पसंद किया गया. शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला. शाहरुख को एक्शन अवतार में फैंस ने बहुत पसंद किया.