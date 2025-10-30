2024 में एक तरफ दो हॉरर फिल्में स्त्री 2 और मुंज्या आईं, जिन्होंने धमाल मचा दिया था. वहीं अमर सिंह चमकीला जैसी फिल्मों ने भी लोगों का दिल जीत लिया था. आज हम आपको 2024 की बेस्ट फिल्मों के बारे में बता रहे हैं. साथ ही जानिए उन फिल्मों को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

1- स्त्री 2

फिल्म को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म में श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव जैसे स्टार्स हैं. इसे अमर कौशिक ने बनाया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.

2- अमर सिंह चमकीला

ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. फिल्म को इम्तियाज अली ने बनाया. फिल्म को बहुत सराहा गया. इसमें परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में थे.

3- कल्कि 2898 एडी

कल्कि कई भाषाओं में रिलीज हुई. हिंदी में फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और तमिल, तेलुगू में अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म को नाग अश्विन ने बनाया. इस फिल्म प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स थे. फिल्म को काफी पसंद किया गया. अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी आना है. फिल्म ने 750 करोड़ की कमाई की थी.

4- All We Imagine as Light

इस फिल्म को पायल कपाड़िा ने बनाया. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म की कहानी बहुत पसंद की गई.

5- चंदू चैम्पियन

कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को बहुत प्यार मिला. फिल्म अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है. फिल्म को कबीर खान ने बनाया था. फिल्म ने 60 करोड़ की कमाई की थी.

6- फाइटर

इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन लीड रोल में थे. अनिल कपूर ने भी फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने बनाया था. फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

7- शैतान

अजय देवगन और आर माधवन की इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस हॉरर फिल्म को भी फैंस ने बहुत पसंद किया था. फिल्म को विकास बहल ने डायरेक्ट किया था. फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.





8- मुंज्या

इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में शरवरी वाघ, अभय वर्मा, मोना सिंह लीड रोल में थे. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी.

9- क्रू

इस फिल्म में कृति सेनन, करीना कपूर और तबू लीड रोल में थीं. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे राजेश ए कृष्णन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म हिट हुई थी. फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली थी.

10- तेरी बातों में उलझा जिया

इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन लीड रोल में थे. कृति सेनन रोबोट के रोल में थीं. फिल्म को अमित जोशी ने डायरेक्ट किया था. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 133.64 करोड़ का कलेक्शन किया था.