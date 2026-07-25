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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रभास की 'स्पिरिट' में कैटरीना कैफ की एंट्री? मां बनने के बाद करेंगी धमाकेदार कमबैक

प्रभास की 'स्पिरिट' में कैटरीना कैफ की एंट्री? मां बनने के बाद करेंगी धमाकेदार कमबैक

Katrina Kaif Entry in Spirit: संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म में अब कैटरीना कैफ की एंट्री होने वाली है, जिससे फैंस बहुत एक्साइटेड हो गए हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. कुछ महीने पहले ही दीपिका पादुकोण इस फिल्म से बाहर हो चुकी हैं, जिसके बाद फिल्म में तृप्ति डिमरी और प्रभास की जोड़ी देखने को मिलेगी. इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी फिल्म का हिस्सा बनने वाली हैं, जो फैंस के बीच चर्चा में है. 

कैमियो करेंगी कैटरीना कैफ?

डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के मेकर्स कैटरीना कैफ से कैमियो के लिए बात कर रहे हैं. फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम कम हो सकता है, लेकिन वो एक मजबूत किरदार में दिखाई देंगी. अगर कैटरीना फिल्म में नजर आती हैं, तो ये उनके फैंस के लिए बहुत खास होने वाला है. शादी के बाद बड़े पर्दे पर वो बहुत कम दिखाई दी है और कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई. इसीलिए स्पिरिट उनकी बड़ी फिल्मों में से एक हो सकती हैं. हालांकि कैटरीना या मेकर्स ने इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया हैं. 

 
 
 
 
 
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दीपिका ने की थी मांग 

बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाली थी. लेकिन न्यूज 18 शोशा के अनुसार, उन्होंने मेकर्स से 8 घंटे की शिफ्ट, 25 करोड़ फीस के अलावा फिल्म के प्रॉफिट का 10% की मांग की थी. इसी वजह से मेकर्स और उनके बीच बात नहीं बनी और उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया. इसके बाद तृप्ति डिमरी को फिल्म के लिए चुना गया और वो दीपिका से कम फीस ले रही हैं.

 
 
 
 
 
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20 साल पहले तेलुगु फिल्म के कर चुकी है काम 

वहीं बात करें कैटरीना की, तो उन्होंने करीब 20 साल पहले 'मल्लीस्वरी' में वेंकटेश और 'अल्लारी पिडुगु' में नंदामुरी बालकृष्ण के साथ तेलुगु फिल्म में काम किया था. बाद में वो बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय रही और आखिरी बार उन्हें 2024 में 'मेरी क्रिसमस' फिल्म में विजय सेतुपति के साथ देखा गया. 

ये भी पढ़ें: 'मैं खबरें नहीं देखती...', आमिर खान की बेटी इरा ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अपनी चुप्पी की वजह का किया खुलासा

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Published at : 25 Jul 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Prabhas Sandeep Reddy Vanga Katrina Kaif TRIPTI DIMRI Spirit Movie
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