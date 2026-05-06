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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशबाना आज़मी ने विक्की कौशल संग शेयर की फोटो, 'उरी' एक्टर का शर्माते हुए रिएक्शन वायरल

शबाना आज़मी ने विक्की कौशल संग शेयर की फोटो, 'उरी' एक्टर का शर्माते हुए रिएक्शन वायरल

मशहूर एक्ट्रेस शबाना आज़मी ने पुरानी तस्वीर शेयर कर विक्की कौशल संग मजेदार पल याद किए. इस पर विक्की का शर्माता रिएक्शन वायरल हो गया.

By : आईएएनएस | Updated at : 06 May 2026 04:15 PM (IST)
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मशहूर एक्ट्रेस शबाना आज़मी ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की. इसमें उनके साथ एक्टर विक्की कौशल नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में दोनों हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में बातचीत करते दिख रहे हैं.

शबाना ने पोस्ट शेयर करते हुए क्या लिखा?
शबाना कुछ ऐसा कहती नजर आ रही हैं, जिसे सुनकर विक्की शरमा जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं. तस्वीर में शबाना आज़मी गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने बालों में फूल भी लगाया हुआ है. वहीं, विक्की कौशल टक्सीडो पहनकर बेहद स्मार्ट दिख रहे हैं. इस पुरानी तस्वीर को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए शबाना ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘मैं ऐसा क्या कह रही थी कि तुम इतने शरमा गए?’

 
 
 
 
 
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इस पोस्ट पर विक्की कौशल का रिएक्शन
शबाना आज़मी के सोशल मीडिया पोस्ट पर विक्की ने भी अपने मजाकिया अंदाज में रिएक्शन दिया शबाना के उसी इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखा, ‘बता दूं, पर अब भी शर्म आ रही है.’ वहीं, शबाना और विक्की के मजाकिया अंदाज वाले पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, ‘प्यारी फोटो.’


शबाना आज़मी ने विक्की कौशल संग शेयर की फोटो, 'उरी' एक्टर का शर्माते हुए रिएक्शन वायरल

ये भी पढ़े: 'धुरंधर' विवाद: मानहानि का केस खत्म, संतोष कुमार ने आदित्य धर को 'चोर' कहने के लिए मांगी माफी

विक्की कौशल का डेब्यू
अगर विक्की कौशल के करियर की बात करें, तो उन्होंने साल 2015 में निर्देशक नीरज घायवान की फिल्म ‘मसान’ से लीड एक्टर के रूप में पहचान बनाई थी. इस फिल्म का प्रीमियर कान्स फ़िल्म फेस्टिवल में हुआ था और इसे समीक्षकों से काफी तारीफ मिली थी.

इसके बाद ‘राज़ी’, ‘संजू’, ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘सरदार उधम’, ‘सैम बहादुर’ और हाल ही में आई ‘छावा’ जैसी फिल्मों ने उन्हें कई अवॉर्ड्स दिलाए. इससे उन्होंने इंडस्ट्री में एक बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में मदद की.

विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से राजस्थान में शादी की थी. नवंबर 2025 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने. बेटे का नाम उन्होंने विहान रखा है.

शबाना आजमी का करियर
वहीं, शबाना आज़मी पिछले पांच दशकों से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं और उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है. उन्होंने निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म ‘अंकुर’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने ‘अर्थ’, ‘मंडी’, ‘पार’, ‘फायर’, ‘मासूम’ और कई अन्य फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस दीं, जिनके लिए उन्हें कई नेशनल अवॉर्ड्स मिले. शबाना आज़मी की शादी मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर से हुई है.

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Published at : 06 May 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Shabana Azmi VICKY KAUSHAL Urmila Mantondkar
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