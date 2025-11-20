हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक

दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक

Gauahar Khan Vacation Pics: गौहर खान ने अपने लेटेस्ट वेकेशन से कुछ तस्वीरं सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसमें उन्होंने पहली बार फैंस को अपने दूसरे बेटे फरवान की झलक दिखाई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 20 Nov 2025 08:39 PM (IST)
Gauahar Khan Vacation Pics: गौहर खान ने अपने लेटेस्ट वेकेशन से कुछ तस्वीरं सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसमें उन्होंने पहली बार फैंस को अपने दूसरे बेटे फरवान की झलक दिखाई.

बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एक्ट्रेस दुबई में हैं. जहां से उन्होंने कई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की. इन तस्वीरों में से एक में पहली बार एक्ट्रेस ने अपने दूसरे बेटे की झलक दिखाई.

1/7
गौहर खान ने अपने लेटेस्ट वेकेशन की ये खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो दुबई की हैं.
गौहर खान ने अपने लेटेस्ट वेकेशन की ये खूबसूरत तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जो दुबई की हैं.
2/7
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी कम्फी और कूल लुक में नजर आ रही हैं. पहली दो तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने बड़े बेटे जहान के साथ पोज देती दिखी.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी कम्फी और कूल लुक में नजर आ रही हैं. पहली दो तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने बड़े बेटे जहान के साथ पोज देती दिखी.
3/7
वहीं दो फोटोज में एक्ट्रेस अपने दूसरे और लाडले बेटे के साथ तस्वीर खिंचवाती दिखी. एक फोटो में उन्होंने फरवान को बेबी बैग में लिया हुआ है.
वहीं दो फोटोज में एक्ट्रेस अपने दूसरे और लाडले बेटे के साथ तस्वीर खिंचवाती दिखी. एक फोटो में उन्होंने फरवान को बेबी बैग में लिया हुआ है.
4/7
वहीं दूसरी फोटो में फरवान अपनी मां गौहर खान की गोद में नजर आया. जिसे एक्ट्रेस प्यार से निहारते हुए दिखाई दी.
वहीं दूसरी फोटो में फरवान अपनी मां गौहर खान की गोद में नजर आया. जिसे एक्ट्रेस प्यार से निहारते हुए दिखाई दी.
5/7
दुबई ट्रिप की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए गौहर खान ने कैप्शन में लिखा, 'सबसे बड़ी खुशी...#दुबई..#छुट्टियां..'
दुबई ट्रिप की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए गौहर खान ने कैप्शन में लिखा, ‘सबसे बड़ी खुशी...#दुबई..#छुट्टियां..’
6/7
गौहर खान ने 25 दिसंबर साल 2020 में जैद दरबार से शादी की थी. जो एक फेमस डांसर और कोरियोग्राफर हैं.
गौहर खान ने 25 दिसंबर साल 2020 में जैद दरबार से शादी की थी. जो एक फेमस डांसर और कोरियोग्राफर हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो गौहर खान आखिरी बार शो 'लवली लोला' नजर आई थी. जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस ईशा मालवीय अहम रोल में थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो गौहर खान आखिरी बार शो ‘लवली लोला’ नजर आई थी. जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस ईशा मालवीय अहम रोल में थी.
Published at : 20 Nov 2025 08:39 PM (IST)
Tags :
Zaid Darbar Gauahar Khan Farwan Darbar

