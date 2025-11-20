एक्सप्लोरर
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
Gauahar Khan Vacation Pics: गौहर खान ने अपने लेटेस्ट वेकेशन से कुछ तस्वीरं सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसमें उन्होंने पहली बार फैंस को अपने दूसरे बेटे फरवान की झलक दिखाई.
बॉलीवुड और टीवी की फेमस एक्ट्रेस गौहर खान इन दिनों अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एक्ट्रेस दुबई में हैं. जहां से उन्होंने कई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की. इन तस्वीरों में से एक में पहली बार एक्ट्रेस ने अपने दूसरे बेटे की झलक दिखाई.
Published at : 20 Nov 2025 08:39 PM (IST)
