सतीश शाह का हुआ अंतिम संस्कार, फूट-फूटकर रोईं रुपाली गांगुली, नाम आंखों से टीवी- बॉलीवुड सेलेब्स में दी विदाई
एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया. सतीश शाह के चले जाने से फैंस और सेलेब्स बहुत दुखी हैं. 26 अक्टूबर को सतीश शाह का अंतिम संस्कार हुआ.
दिग्गज एक्टर सतीश शाह का रविवार को अंतिम संस्कार हो गया. उनके अंतिम संस्कार में फिल्मों और टीवी के कई स्टार्स पहुंचे. टीकू तलसानिया, अली असगर, सतीश शाह, दिलीप जोशी जैसे स्टार्स सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे. सतीश शाह के चले जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्ट्रेस रुपाली गांगुली भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचीं.
रुपाली गांगुली का रो-रोकर बुरा हाल
रुपाली गांगुली ने सतीश शाह के साथ शो साराभाई वर्सेस साराभाई में काम किया है. इस शो में वो बहू और ससुर के रोल में थे. रुपाली और सतीश शाह के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. सतीश के चले जाने से एक्ट्रेस टूट गई हैं. वो सतीश के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोती दिखीं. वहीं एक्टर सुमीत राघवन भी बहुत इमोशनल नजर आए.
सुमीत राघवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया. वो वीडियो में इमोशनल हो गए. उन्होंने कहा कि उनके घर का बड़ा सदस्य चला गया. साराभाई वर्सेस साराभाई में सुमीत और सतीश शाह बेटे और पिता के रोल में थे. सुमीत ने सतीश शाह को डैड कहकर ही रेफर किया.
पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख
पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा- श्री सतीश शाह जी के निधन से बहुत दुख पहुंचा. वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सच्चे दिग्गज थे. उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना.
एक्टर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर सतीश शाह के जाने का दुख जताया. वो बहुत इमोशनल हो गए थे. अनुपम खेर ने लिखा- 3 दिन में हमने 3 दिग्गज को खो दिया. मैं सबको जानता था. मैं जब भी सतीश को कॉल करता था तो कहता था सतीश मेरे शाह, और वो कहता था मेरे जहांपनाह.
बता दें कि सतीश शाह ने मैं हूं न, हम साथ साथ हैं, जंगल लव, जानें भी दो यारो,भूतनाथ, हम आपके हैं कौन, पुरानी हवेली जैसे शोज किए हैं.
