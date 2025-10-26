हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसतीश शाह का हुआ अंतिम संस्कार, फूट-फूटकर रोईं रुपाली गांगुली, नाम आंखों से टीवी- बॉलीवुड सेलेब्स में दी विदाई

सतीश शाह का हुआ अंतिम संस्कार, फूट-फूटकर रोईं रुपाली गांगुली, नाम आंखों से टीवी- बॉलीवुड सेलेब्स में दी विदाई

एक्टर सतीश शाह का 25 अक्टूबर को निधन हो गया. सतीश शाह के चले जाने से फैंस और सेलेब्स बहुत दुखी हैं. 26 अक्टूबर को सतीश शाह का अंतिम संस्कार हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 Oct 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज एक्टर सतीश शाह का रविवार को अंतिम संस्कार हो गया. उनके अंतिम संस्कार में फिल्मों और टीवी के कई स्टार्स पहुंचे. टीकू तलसानिया, अली असगर, सतीश शाह, दिलीप जोशी जैसे स्टार्स सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे. सतीश शाह के चले जाने से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्ट्रेस रुपाली गांगुली भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचीं.

रुपाली गांगुली का रो-रोकर बुरा हाल

रुपाली गांगुली ने सतीश शाह के साथ शो साराभाई वर्सेस साराभाई में काम किया है. इस शो में वो बहू और ससुर के रोल में थे. रुपाली और सतीश शाह के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था. सतीश के चले जाने से एक्ट्रेस टूट गई हैं. वो सतीश के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोती दिखीं. वहीं एक्टर सुमीत राघवन भी बहुत इमोशनल नजर आए. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सुमीत राघवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया. वो वीडियो में इमोशनल हो गए. उन्होंने कहा कि उनके घर का बड़ा सदस्य चला गया. साराभाई वर्सेस साराभाई में सुमीत और सतीश शाह बेटे और पिता के रोल में थे. सुमीत ने सतीश शाह को डैड कहकर ही रेफर किया. 

पीएम मोदी ने जाहिर किया दुख

पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सतीश शाह को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा- श्री सतीश शाह जी के निधन से बहुत दुख पहुंचा. वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सच्चे दिग्गज थे. उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना.

एक्टर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर सतीश शाह के जाने का दुख जताया. वो बहुत इमोशनल हो गए थे. अनुपम खेर ने लिखा- 3 दिन में हमने 3 दिग्गज को खो दिया. मैं सबको जानता था. मैं जब भी सतीश को कॉल करता था तो कहता था सतीश मेरे शाह, और वो कहता था मेरे जहांपनाह.

बता दें कि सतीश शाह ने मैं हूं न, हम साथ साथ हैं, जंगल लव, जानें भी दो यारो,भूतनाथ, हम आपके हैं कौन, पुरानी हवेली जैसे शोज किए हैं.

और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 01:23 PM (IST)
Tags :
Satish Shah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival
India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live
अब Delhi -Noida में खत्म होगी महंगी Cab की tension! सरकार लेकर आई नई Cooperative Taxi Service|
West Bengal News: गोदाम में लगी भीषण आग, सबकुछ जलकर खाक, देखिए वीडियो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
एक मैच में 2 हैट्रिक, मैच में एक ही दिन में गिरे 25 विकेट, सर्विसेज ने 8 विकेट से जीता मुकाबला
इंडिया
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
'छठ पर्व सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण', मन की बात में बोले पीएम मोदी
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
शिक्षा
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
हेल्थ
Kidney Transplant: ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget