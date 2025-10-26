हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रॉकी जयसवाल ने हिना खान को कहा 'साइको', बोले- बहुत दुखी हूं, एक्ट्रेस ने गुस्से में किया ये

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 Oct 2025 12:02 PM (IST)
पति पत्नी और पंगा में एक से बढ़कर एक टास्क सेलिब्रिटी कपल्स को करते हुए देखा जा रहा है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी पहुंचे थे. यहां वो अपनी अपकमिंग फिल्म मस्ती 4 के प्रमोशन के लिए आए. इस दौरान रितेश देशमुख ने कपल्स से एक टास्क करवाया.

इसमें रितेश ने पतियों की कुछ ख्वाहिश बताई, जिन्हें सुनकर पत्नियों को जानना था कि वो किसके पति की ख्वाहिश हो सकती है. शो में खूब मस्ती-मजाक और पति-पत्नियों के बीच की खट्टी-मीठी टकरार भी देखने को मिली.

पहली ख्वाहिश थी कि पूरा हफ्ता अपने मन के कपड़े पहनूंगा. बिस्तर पर 100 गीले तौलिये रखूंगा और उस पर सो जाऊंगा. बाथरूम को गीला रखूंगा. अगर बाथरूम सूख गया तो फिर से उसे गीला कर दूंगा. ये सुनकर पहले स्वरा भास्कर ने कहा ये उनके पति फहाद की ख्वाहिश है. हालांकि, फिर हिना ने कहा ये रॉकी की ख्वाहिश है. वो रॉकी पर स्प्रे मारती हैं. 

 
 
 
 
 
A post shared by 𝑯𝒊𝒏𝒂 𝑲𝒉𝒂𝒏 (@realhinakhan)

रॉकी ने क्यों कहा- बहुत दुखी हूं?

हिना कहती हैं- ये आदमी हर रोज ये करहता है. हर रोज मैं इसके कपड़े उठाती हूं. फिर रॉकी कहते हैं- एक बात बताओ ये पत्नी है या कोई ड्राई क्लीनर. इसको वैक्यूम क्लीनर बनना है जिंदगी में. हर टाइम इसको फ्लोर सूखा चाहिए. अरे भाई नहा रहा हूं मैं. नहाते-नहाते भी इसको फ्लोर गीला नहीं चाहिए. क्या करूं. समझ नहीं आता साइको है क्या यार. अगर नहीं नहाओ तो बोलेंगी बदबू आ रही है. बहुत दुखी हूं मैं. 

ये सुनने के बाद हिना रॉकी को गुस्से में देखती हैं. फिर वो एक बार रॉकी पर स्प्रे मारती हैं. 

इसके बाद रॉकी कहते हैं- मुझे चलेगा अगर मैं पहाड़ों पर अभिनव के साथ जा रहा हूं तो. इस पर अभिनव कहते हैं गीला तौलिया मैं भी नहीं रखने दूंगा. बाथरूम सूखा होना चाहिए. ये सुनकर सब हंसने लगते हैं.

Published at : 26 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Rocky Jaiswal Hina Khan Pati Patni Panga
