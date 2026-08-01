वीकेंड पर नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, देखें नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुईं ये फिल्में-सीरीज

ओटीटी लवर्स के लिए ये वीकेंड बेहद खास रहने वाला है. नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनमें रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी और सस्पेंस का भरपूर तड़का देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर क्या-क्या नया देखने को मिल रहा है.

मुसाफिर कैफे

रोमांटिक ड्रामा 'मुसाफिर कैफे' 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए अवेलेबल है. इसमें विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं. सीरीज तीन लोगों की जिंदगी और उनके रिश्तों की कहानी दिखाती है, जिनकी किस्मत एक-दूसरे से जुड़ जाती है. इसे आईएमडीबी पर 7.8 की रेटिंग मिली है.

कॉन सिटी

अगर आपको कॉमेडी-ड्रामा पसंद है, तो 'कॉन सिटी' देख सकते हैं. ये तमिल फिल्म 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें अर्जुन दास, अन्ना बेन और वदिवुक्करासी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम समेत कई लैंग्वेज में अवेलेबल है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है.

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द ट्रूथर्स

सस्पेंस और थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए 'द ट्रूथर्स' एक शानदार विकल्प है. ये स्पैनिश फिल्म 24 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. कहानी एक बेटी की है, जो अपनी मां की रहस्यमयी मौत के बाद अपने पिता पर शक करने लगती है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है.

रैथ

'रैथ' एक पुर्तगाली सीरीज है, जो 29 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसकी कहानी एक ऐसे युवक की है, जिसकी याददाश्त चली जाती है. उसे एक एमएमए कोच बचाता है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है.

गट्टा कुश्ती 2

विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी स्टारर 'गट्टा कुश्ती 2' 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. स्पोर्ट्स, कॉमेडी और इमोशन से भरपूर ये फिल्म सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ओटीटी पर दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है.

द वेकेशन प्रिंसिपल

अगर आपको रोमांटिक सीरीज पसंद हैं, तो 'द वेकेशन प्रिंसिपल' आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए. यह जापानी ड्रामा 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. कहानी एक ऐसी महिला की है, जो छुट्टियां बिताने के दौरान एक अंजाने शख्स से मिलती है और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है.

राव बहादुर

सत्यदेव स्टारर साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी 'राव बहादुर' 31 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म का निर्देशन वेंकटेश महा ने किया है. इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ समेत कई लैंग्वेज में देखा जा सकता है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8.6 की रेटिंग मिली है.

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