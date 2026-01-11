इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजीतिक', BJP ने भी बोला हमला

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल (पूर्व ट्विटर) पर इटावा के सैफई में बन रहे केदारनाथ मंदिर की वीडियो पोस्ट की तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने केदारनाथ मंदिर को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया. इटावा में बन रहे केदारनाथ मंदिर को योगी के मंत्री संजय निषाद ने राजनीतिक मंदिर करार दे दिया.



सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जब कोई ‘अदृश्य’ करवाता है, तभी ऐसा बड़ा काम आकार पाता है, दृश्यमान हो जाता है." अखिलेश यादव द्वारा वीडियो शेयर करते ही इस पर राजनीति शुरू हो गई. योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद और बीजेपी प्रवक्ता ने इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर पर संजय निषाद ने क्या कहा?

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम मंदिर की तरह दिखने वाला एक मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहा है. इस मंदिर का नाम श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर है. अखिलेश यादव ने केदारेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा वीडियो एक्स पर पोस्ट किया तो मंत्री संजय निषाद ने राजनीतिक मंदिर करार दिया है. संजय निषाद ने कहा है कि, उनका (अखिलेश यादव) मंदिर राजनीति से प्रेरित है. संजय निषाद ने कहा कि मंदिर सबके सहयोग से बनता है जैसे राम मंदिर और इनका मंदिर राजनीतिक है.

असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

इसके अलावा मंत्री संजय निषाद ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान, "हिजाब वाली महिला एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी", पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. संजय निषाद ने कहा कि पहले महिलाओं की स्थिति सुधारें.

बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

वहीं, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि, अखिलेश यादव अपनी नकल की प्रवृत्ति को बता रहे हैं, केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाकर.

