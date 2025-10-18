हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 'थामा' रिलीज से पहले आया 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में उछाल, 30वें दिन बटोर इतने नोट

Box Office: 'थामा' रिलीज से पहले आया 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में उछाल, 30वें दिन बटोर इतने नोट

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 30: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी को फैंस पसंद कर रहे हैं. यही वजह है कि 'जॉली एलएलबी 3' ने एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी रखी है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 18 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ी या 300 करोड़ी भले ही न हो पाई हो, लेकिन फिल्म पसंद की जा रही है और यही वजह है कि फिल्म पिछले एक महीने से थिएटर्स में टिकी हुई है.

दर्शकों के प्यार की वजह से ही ये आज पूरा एक महीने से सिनेमाहॉल में टिकी हुई है. आज फिल्म अपने पांचवें वीकेंड में है और फिल्म को छुट्टियों का फायदा मिल सकता है तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़, दूसरे में 29 करोड़, तीसरे में 7.3 करोड़ और चौथे में 3.9 करोड़ का कलेक्शन किया. 29वें दिन की कमाई 26 लाख रही. अब आज यानी 30वें दिन फिल्म की कमाई में तेजी देखने को मिली है. 4:05 बजे तक का कलेक्शन 14 लाख हो चुका है.

टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 114.6 करोड़ हो चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फिलहाल फाइनल नहीं है. इसमें अभी बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इस फिल्म को 120 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भले ही अभी अपना बजट न निकाल पाई हो, लेकिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म बजट के काफी आगे निकल चुकी है.

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 28 दिनों में 167.75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. 29वें दिन का डेटा आने के बाद ये अभी और बढ़ सकता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Panorama Music (@panoramamusic)

'जॉली एलएलबी 3' को रोक देंगी 'थामा'-'एक दीवाने की दीवानियत'!

अक्षय कुमार की ये कॉमेडी फिल्म भले ही एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, लेकिन अब फिल्म को 21 अक्टूबर से टफ कंपटीशन मिलने वाला है. असल में दिवाली के मौके पर मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' रिलीज होने वाली हैं और इसका सीधा असर 'जॉली एलएलबी 3' पर पड़ने वाला है.

फिल्म के शोज तो कम हो ही जाएंगे, हो सकता है कि फिल्म पूरी तरह से थिएटर्स से बाहर भी हो जाए. ऐसे में फिल्म के पास कमाई के बस 3 दिन और बचे हैं.



About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 18 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly LLB 3 Box Office Collection

