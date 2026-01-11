ICC ने अब तक नहीं दिया बांग्लादेश को जवाब, बौखलाया BCB; जानें पूरे मामले का क्या है ताजा अपडेट

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखलाया हुआ है, क्योंकि ICC ने अब तक उसके पत्र का जवाब नहीं दिया है. दरअसल BCB ने उस पत्र में मांग करते हुए लिखा था कि वह सुरक्षा कारणों से टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजना चाहता है. उसने अपने वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में करवाने की बात कही. मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने इस मांग पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

जबसे बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया है, तभी से भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड्स के बीच तनातनी देखी गई है. अब पीटीआई के मुताबिक बीसीबी के प्रेसिडेंट अमिनुल इस्लाम बुलबुल का कहना है कि उन्हें अभी तक आईसीसी का जवाब नहीं मिला है.

ICC ने नहीं दिया है जवाब

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक BCB अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम ने कहा, "हमें अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है. हमने अपनी चिंता से संबंधित सभी दस्तावेज और सबूत भेज दिए हैं. एक वैकल्पिक भारतीय वेन्यू अंततः एक भारतीय वेन्यू ही होगा. यहां कोई भी एकतरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता है, और हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा. हम अभी उसी परिस्थिति में हैं, जहां कुछ दिन पहले थे."

ICC ने जवाब नहीं दिया, तो क्या करेगा बांग्लादेश

इस परिस्थिति ने भी पिछले दिनों क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है कि बांग्लादेश को अगर अपने मैच भारत में ही खेलने के लिए कहा गया, तो क्या बांग्लादेश टीम टी20 वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लेगी.

ऐसी स्थिति को लेकर BCB प्रेसिडेंट अमिनुल इस्लाम ने कहा, "अगर हमें श्रीलंका में खेलने की इजाजत नहीं मिली, इस बारे में मैं तब तक कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जब तक ICC का जवाब नहीं आ जाता."

अमिनुल इस्लाम ने यह भी बताया कि आईसीसी अगले सप्ताह इस विषय पर फैसला दे सकता है. बांग्लादेश के मैचों का वेन्यू बदल कर चेन्नई या हैदराबाद किया जा सकता है, इन खबरों को भी BCB अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है.

