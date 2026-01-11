'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'नागजिला' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी नाग के किरदार में नजर आने वाले हैं. वहीं नागजिला को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. हीरो के बाद इस फिल्म में अब एक विलेन ने अपनी एंट्री कर ली है.

फिल्म में विलेन के किरदार के लिए मेकर्स ने भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के एक्टर रवि किशन को फाइनल किया है.फिल्म में कार्तिक और रवि किशन की ऑन‑स्क्रीन टकराहट दर्शकों के लिए एक नया रोमांच लेकर आने वाली है.

विलेन का रोल प्ले करेंगे रवि किशन

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक,कार्तिक आर्यन की फिल्म में एक्टर रवि किशन विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं.फिल्म से जुड़े सूत्रों ने मीडिया पोर्टल ने बताया- 'कार्तिक आर्यन का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है,उसी तरह फिल्म में विलेन का किरदार भी है.' मेकर्स को लगा कि इस फिल्म में विलेन के किरदार के लिए रवि किशन एक दम फिट बैठते हैं.