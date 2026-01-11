हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर

नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर

Naagzilla Update: कार्तिक आर्यन की फिल्म 'नागजिला' में एक और शानदार एक्टर की एंट्री हो चुकी है. अब आमने-सामने होंगे इच्छाधारी नाग और दमदार खलनायक. आइए आपको बताते हैं कि कौन होगा फिल्म का विलेन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 04:55 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'नागजिला' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक इच्छाधारी नाग के किरदार में नजर आने वाले हैं. वहीं नागजिला को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. हीरो के बाद इस फिल्म में अब एक विलेन ने अपनी एंट्री कर ली है.

फिल्म में विलेन के किरदार के लिए मेकर्स ने भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के एक्टर रवि किशन को फाइनल किया है.फिल्म में कार्तिक और रवि किशन की ऑन‑स्क्रीन टकराहट दर्शकों के लिए एक नया रोमांच लेकर आने वाली है.

विलेन का रोल प्ले करेंगे रवि किशन
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक,कार्तिक आर्यन की फिल्म में एक्टर रवि किशन विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं.फिल्म से जुड़े सूत्रों ने मीडिया पोर्टल ने बताया- 'कार्तिक आर्यन का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है,उसी तरह फिल्म में विलेन का किरदार भी है.' मेकर्स को लगा कि इस फिल्म में विलेन के किरदार के लिए रवि किशन एक दम फिट बैठते हैं. 

वहीं सूत्र ने आगे बताया कि रवि किशन हमेशा ही अच्छे एक्टर रहे हैं और उन्होंने हाल के सालों में लापता लेडीज,मामला लीगल है और सन ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.कहा जा रहा है कि फिल्म में कार्तिक आर्यन और रवि किशन एक साथ नजर आने वाले हैं और दोनों के सीन देखने के बाद दर्शकों को मजा ही आ जाएगा. हालांकि कास्टिंग को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन दर्शक कार्तिक आर्यन और रवि किशन के बीच होने वाले इस टकराव को लेकर पहले से ही एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ravi Kishan (@ravikishann)

कब रिलीज होनी थी फिल्म ?
बता दें, कार्तिक आर्यन की नागजिला को मृगदीप सिंह लांबा डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं, इस फिल्म को करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है. फिल्म का ऐलान पिछले साल हुआ था.पहले फिल्म की रिलीज डेट 14 अगस्त तय की गई थी, लेकिन अब खबरें हैं कि मेकर्स इसकी रिलीज को आगे बढ़ा सकते हैं. इसकी रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया है. वहीं, रवि किशन की बात करें तो वो भाभी जी घर पर हैं फिल्म में भी नजर आएंगे. बीते दिन ही फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें रवि किशन नजर आ रहे हैं. भाभी जी घर पर हैं 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Published at : 11 Jan 2026 04:52 PM (IST)
Kartik Aaryan RAVI KISHAN Naagzilla
