सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?
PF Account Insurance: अगर आपकी सैलरी से PF कटता है. तो आप सिर्फ बचत नहीं कर रहे बल्कि अपने आप 7 लाख रुपये तक के फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर में भी शामिल हैं.
देश में करोड़ों लोग नौकरी करते हैं. जिनकी सैलरी से हर महीने PF कटता है. ज्यादातर कर्मचारियों के लिए PF सिर्फ एक आदत बन चुका है, जो सैलरी आते ही अपने आप कट जाता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि यही PF अकाउंट उन्हें रिटायरमेंट के साथ-साथ एक अहम सुरक्षा कवर भी देता है.
Published at : 11 Jan 2026 01:37 PM (IST)
Tags :Utility News INSURANCE EPFO PF
