सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?

सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?

PF Account Insurance: अगर आपकी सैलरी से PF कटता है. तो आप सिर्फ बचत नहीं कर रहे बल्कि अपने आप 7 लाख रुपये तक के फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर में भी शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jan 2026 01:37 PM (IST)
PF Account Insurance: अगर आपकी सैलरी से PF कटता है. तो आप सिर्फ बचत नहीं कर रहे बल्कि अपने आप 7 लाख रुपये तक के फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवर में भी शामिल हैं.

देश में करोड़ों लोग नौकरी करते हैं. जिनकी सैलरी से हर महीने PF कटता है. ज्यादातर कर्मचारियों के लिए PF सिर्फ एक आदत बन चुका है, जो सैलरी आते ही अपने आप कट जाता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि यही PF अकाउंट उन्हें रिटायरमेंट के साथ-साथ एक अहम सुरक्षा कवर भी देता है.

1/6
अक्सर लोग PF को सिर्फ भविष्य की जमा पूंजी मानते हैं. लेकिन PF अकाउंट के साथ अपने आप एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा होता है. इसके लिए न कोई अलग आवेदन करना पड़ता है और न ही कोई प्रीमियम भरना होता है. यह फायदा हर एक्टिव PF मेंबर को अपने आप मिल जाता है.
अक्सर लोग PF को सिर्फ भविष्य की जमा पूंजी मानते हैं. लेकिन PF अकाउंट के साथ अपने आप एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा होता है. इसके लिए न कोई अलग आवेदन करना पड़ता है और न ही कोई प्रीमियम भरना होता है. यह फायदा हर एक्टिव PF मेंबर को अपने आप मिल जाता है.
2/6
EPFO की तरफ से यह सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी EDLI के तहत दी जाती है. इसे EPF और EPS के बाद तीसरा बड़ा फायदा माना जाता है. जैसे ही आपका PF अकाउंट एक्टिव होता है. आप इस इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आ जाते हैं.
EPFO की तरफ से यह सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी EDLI के तहत दी जाती है. इसे EPF और EPS के बाद तीसरा बड़ा फायदा माना जाता है. जैसे ही आपका PF अकाउंट एक्टिव होता है. आप इस इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में आ जाते हैं.
Published at : 11 Jan 2026 01:37 PM (IST)
Utility News INSURANCE EPFO PF 

