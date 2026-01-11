सैलरी से पीएफ कटता है तो आपके पास भी है 7 लाख तक का बीमा, जानें कैसे मिलता है फायदा?

अक्सर लोग PF को सिर्फ भविष्य की जमा पूंजी मानते हैं. लेकिन PF अकाउंट के साथ अपने आप एक फ्री लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा होता है. इसके लिए न कोई अलग आवेदन करना पड़ता है और न ही कोई प्रीमियम भरना होता है. यह फायदा हर एक्टिव PF मेंबर को अपने आप मिल जाता है.