भाई इब्राहिम के साथ पहली बार रैंप पर उतरीं सारा अली खान, रॉयल लुक के दीवाने हुए फैंस

बॉलीवुड के मशहूर भाई–बहन की जोड़ी सारा अली खान और इब्राहिम अली खान ने इस बार अलग अंदाज से लाइमलाइट अपने नाम की है. दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ रैंप वॉक करते ही फैंस को सिबलिंग्स गोल्स का उदाहरण दिया है. वैसे तो सारा अली खान कई बार रैंप वॉक का हिस्सा रह चुकी हैं लेकिन ये पल उनके लिए खास था. अब स्टार किड्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है.

शो स्टॉपर बने सारा– इब्राहिम

सारा अली खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर कर फैंस को बताया कि उन्होंने पहली बार अपने भाई इब्राहिम संग रैंप वॉक किया है. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में इमोशनल नोट भी लिखकर कर बताया कि डिजाइनर अभिनव मिश्रा के लिए एक बार फिर रैंप वॉक करना उनके लिए मेमोरेबल बन गया है. साथ ही सारा अली खान ने बताया कि उनके भाई ने सब के सामने उन पर प्यार लुटाते हुए रैंप पर 'बहन, आई लव यू' भी कहा. फैंस भी इन रॉयल सिब्लिंग्स की तारीफ में पुल बांध रहे हैं.

भाई–बहन के इस जोड़ी के लुक्स पर भी फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों का लुक बेहद रॉयल और स्टाइलिश लगा. एक्ट्रेस ने रस्टी ऑरेंज मिरर वर्क आउटफिट कैरी किया है. इसके साथ ही इस मिरर वर्क लहंगे में सिक्विन, जरी और रेशम की कारीगरी भी की गई थी जो इस आउटफिट को और भी रॉयल लुक दे रहा है. वहीं इब्राहिम अली खान की बात करें तो उन्होंने मड गोल्डन कतान सिल्क शेरवानी कैरी किया था. इस शेरवानी में मिरर वर्क, रेशम और जरी की एंब्रॉयडरी भी देखने को मिलती है.

सारा-इब्राहिम का वर्कफ्रंट

सारा अली खान के प्रोफेशनल लाइफ पर गौर करें तो वो कई बढ़िया फिल्मों में काम कर चुकी हैं और आगे भी कई नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने वाली हैं. आखिरी बार उन्हें अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में देखा गया था. वहीं इब्राहिम अली खान ने अपनी फिल्म 'सरजमीन' में पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया था.