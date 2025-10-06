हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअपने बच्चों यश और रूही को फिल्म स्टार्स नहीं ये बनाना चाहते हैं करण जौहर, बोले- 'उसमें बहुत पैसा है'

अपने बच्चों यश और रूही को फिल्म स्टार्स नहीं ये बनाना चाहते हैं करण जौहर, बोले- 'उसमें बहुत पैसा है'

Karan Johar On His Kids: करण जौहर ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वे अपने बच्चों को फिल्म स्टार्स नहीं बनाना चाहते हैं. उन्होंने इसकी वजह का भी खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 07:38 AM (IST)
करण जौहर बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर हैं. उन्होंने आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​जैसे कई स्टार्स को लॉन्च किया है जो आज इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स बन चुके हैं. वहीं करण जौहर अपनी ज़िंदगी और अपने फ़ैसलों को लेकर हमेशा बेबाक रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में, करण ने खुलासा किया कि वह अपने बच्चों, रूही और यश जौहर को क्या बनाना चाहते हैं.

करण जौहर अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं?
दरअसल करण जौहर गेम चेंजर्स पॉडकास्ट पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बताया कि वे अपने बच्चों को फिल्म मेकर या फिल्म स्टार्स नहीं बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "आजकल मेकअप और हेयर आर्टिस्ट जो फ़ीस लेते हैं, उसके बारे में तो बात ही मत कीजिए. असल में, मैं चाहता हूँ कि रूही और यश मेकअप और हेयर आर्टिस्ट बनें क्योंकि वे दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. एक हेयर करे और दूसरा मेकअ, यह उन दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

स्टार्स को बजट बता दिया जाता है
करण ने उन स्टार्स के बारे में भी बात की जिनेक साथ उनके लोग भी ट्रैवल करते हैं. करण ने कहा, "मुझे लगता है कि हमारा बजट यही है क्योंकि हम बिज़नेसमैन हैं, अगर आपको ज़्यादा लोग चाहिए, तो आप उन्हें दे दीजिए. लेकिन अगर आप आम हीरो हैं, तो आपका काम अच्छा दिखना है. कुछ एक्टर्स को हम बजट देते हैं कि बजट इतना ही है. अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं, तो खुद ही कीजिए. 6-8 लोग आपके साथ ट्रैवल क्यों करते हैं?"

उन्होंने आगे कहा कि स्पोर्ट्स बायोपिक या ड्रामा, जहां अभिनेताओं की बॉडी लगातार स्क्रीन पर दिखाई देती है, उसके लिए निर्माता खास अरेंजमेंट कर सकते हैं. लेकिन रेग्यूलर फिल्मों के लिए, अगर अभिनेता पहले से ही मोटी फीस कमा रहे हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा के लिए खुद मैनेज करना करना चाहिए.

सिंगल पैरेंट हैं करण जौहर
 बता दें कि करण जौहर साल 2017 में सरोगेसी के ज़रिए जुड़वां बच्चों रूही और यश के पिता बने थे. बच्चों को जन्म देने के बाद से वे सिंगल पैरेंट हैं.  तब से वे सोशल मीडिया पर अपने पेरेंटिंग सफ़र की झलकियां शेयर करते रहते हैं. इस प्रमुख निर्देशक-निर्माता ने सिंगल पैरेंटहुड के बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि उनकी मां, हीरू जौहर, बच्चों की परवरिश में उनकी मदद करती हैं.

 

Published at : 06 Oct 2025 07:32 AM (IST)
Karan Johar
