'दंगल' में काम कर पछताई थीं सान्या मल्होत्रा, खाना पड़ी थीं खूब सारी गोली- दवाई

बॉलीवुड में डेब्यू कर पाना हर किसी के लिए एक सपने की तरह होता है. कई लोग तो सालों साल इसके लिए भटकते रहते हैं और उन्हें ब्रेक नहीं मिलता. तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी किस्मत मेहरबान रहती है और उन्हें जल्दी ही डेब्यू करने का मौका मिल जाता है. लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिनको आमिर खान के साथ डेब्यू करने का मौका तो मिला हालांकि वो फिर भी इससे खुश नहीं हैं. बल्कि उनका कहना है कि बबीता का किरदार निभाने के बाद सान्या को बहुत दुख और पछतावा हुआ था.

दरअसल कुछ समय पहले जब सान्या अपनी एक फिल्म का प्रमोशन कर रही थीं, उसी दौरान उन्होंने शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट किया था. इस पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की थीं और अपने डेब्यू से लेकर अब तक के एक्सपीरियंस को शेयर किया था. इसी दौरान सान्या से जब पूछा गया कि दंगल करने का उन पर निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तब उन्होंने खुलकर बताया कि उनके बाल बहुत समय तक बढ़ नहीं रहे थे. जिससे वो बहुत परेशान थीं और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने दंगल क्यों ही कर ली है.

View this post on Instagram A post shared by Sanya Malhotra (@sanyamalhotra_)

इस सवाल का जवाब देते हुए सान्या ने कहा, 'बाल नहीं बढ़ रहे थे बहुत समय तक, और मेरे बाल है कर्ली और कर्ली बाल बढ़ते नहीं हैं बल्कि वैसे के वैसे ही घूम जाते हैं. मैंने सबकुछ कर लिया उल्टी लेट गई, चंपी कर ली, पांच पांच मिनट हैडस्टैंड कर लिया. लोग जो दवाई बताते थे मैं वो खाती थी, कोई कहता था बायोटिन खा लो, कोई सप्लिमेंट्स बताता था, ये तेल लगा लो, वो कर लो आपके बाल लंबे हो जाएंगे.'

आगे एक्ट्रेस ने बताया कि, 'फिल्म रिलीज के तुरंत बाद मेरे पास रितेश बत्रा जी का फोन आया उन्होंने मुझे फोटोग्राफ फिल्म ऑफर की. इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज अपने बाल बढ़ा लो. महीनों लग गए बाल उगने में.' इस एक बात ने मुझे बहुत परेशान किया. हालांकि ये बात सान्या मजे- मजे में हंसते हुए कह रही थीं.

बता दें कि फिल्म 'दंगल' से सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख ने डेब्यू किया था. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी. जिसने वर्ल्वाइड 2000 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा दोनों के लिए ही ये फिल्म काफी स्पेशल थी क्योंकि इस फिल्म में दोनों आमिर के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थीं.