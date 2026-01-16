बिग बॉस 19 को खत्म हुए काफी दिन हो चुका है. लेकिन, फरहाना भट्ट अब भी लाइमलाइट में छाई हुई हैं, इसके पीछे की वजह है उनका बड़बोलापन. वो बिना कुछ सोचे और समझे कुछ भी कह देती हैं. बता दें बीते दिनों अमाल मलिक के संग फरहाना की दोस्ती हो गई थी.

लेकिन, अब फिर से फरहाना की दोस्ती पर सवाल उठने लगे हैं. दऱअसल, सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से अमाल मलिक चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, एक इवेंट में फरहाना बात कर रही थीं, इसी बीच किसी ने चिल्लाकर कहा,'फरहाना, अमाल मलिक तू है कौन!'इतना सुनते ही फरहाना हंस पड़ीं.

फरहाना की पर्सनैलिटी पर उठे सवाल

फरहाना की इस हरकत को देख लोगों का गुस्सा फूट गया.सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कुछ दिनों पहले तो फरहाना ने अमाल को अपना दोस्त बताया था और अब उन्हीं पर हंस रही हैं.इतना ही नहीं फरहाना की दो तरफा पर्सनैलिटी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं.

वहीं, फरहाना ने कहा कि सीजन खत्म होने के बाद वो सलमान खान से नहीं मिलीं और उनसे किसी तरह की बातचीत भी नहीं की है.फरहाना ने कहा,'कोई मुलाकात नहीं हुआ.उन्होंने ग्रैंड फिनाले में विनर को घोषित किया उसके बाद आज तक उनसे कोई बात नहीं हुआ कभी.'फरहाना से जब पूछा गया कि क्या वो सलमान खान से मिलना चाहेंगी.

This is @Farrhana_bhatt for you.

Jaise idol waise fans🤡



Instead of taking a stand for her so-called friend, she laughed and joined in mocking him in front of the audience. Waah🙄



She should be ashamed of her behaviour and her words, both inside and outside BB.#AmaalMallik𓃵 pic.twitter.com/z1qJOjliBn — Roshni🔥 (@anon_sayla) January 15, 2026

इस पर फरहाना ने कहा कि अगर वो मिलना चाहें भी तो वो उनसे नहीं मिलेंगे. फरहाना ने कहा,'पूरे सीजन में वो मुझसे नाराज रहे हैं, तो शायद उन्हें मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी.वैसे भी फरहाना भट्ट कभी गलत नहीं हो सकती, पर शायद उन्हें मेरी काफी चीजें बुरी लगती होंगी.'आपको बता दें बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना बने थे. वहीं, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे पहले और दूसरे रनरअप रहे, जबकि तान्या मित्तल और अमाल मलिक ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली थी.

