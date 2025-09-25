बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त ने गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने प्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लेकर भगवान शिव से आशीर्वाद लिया. मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर संजय दत्त ने पूरे विधि-विधान से आरती देखी और भगवान महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए.

मंदिर में पहुंचे संजय दत्त का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे आध्यात्मिक माहौल का आनंद लेते दिख रहे हैं. वो भगवा कुर्ता और माथे पर तिलक लगाए दिखे.

कई सालों से मंदिर आना चाहता था- संजय दत्त

मंदिर में दर्शन के बाद संजय दत्त ने कहा, "यह मेरा सौभाग्य है कि बाबा महाकाल ने मुझे बुलाया. मैं कई सालों से यहां आने की कोशिश कर रहा था. मैं आज यहां आकर और भस्म आरती देखने का अवसर पाकर बेहद खुश हूं."

उन्होंने कहा, "मैंने यहां दिव्य ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया. मेरी कामना है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद सब पर बना रहे."

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह मंदिर उज्जैन शहर में स्थित है. महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास और प्रसिद्ध पूजा 'भस्म आरती' मानी जाती है, जो हर दिन सुबह विशेष तरीके से की जाती है.

फिल्मों की बात करें तो संजय दत्त हाल ही में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' में नजर आए थे. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा और हरनाज संधू ने भी अहम भूमिका निभाई थी. फिल्म को ए. हर्षा ने निर्देशित किया है और ये 2013 की तमिल फिल्म 'ऐंथु ऐंथु ऐंथु' का रीमेक मानी जा रही है. संजय दत्त ने इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया. हालांकि, फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला.

संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म

अब वे जल्द ही 'धुरंधर' नामक एक जासूसी एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म को आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और सह-निर्मित किया है. इसमें संजय दत्त के साथ रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कई बड़े सितारे शामिल हैं.

फिल्म की कहानी एक गुप्त एजेंट के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देश की सुरक्षा, राजनीतिक साजिशों और निजी संघर्षों से जूझता है.