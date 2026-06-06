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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunil Dutt Birth Anniversary: 'आप हमेशा मेरी हिम्मत रहेंगे', पिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त, शेयर की UNSEEN फोटोज

Sunil Dutt Birth Anniversary: 'आप हमेशा मेरी हिम्मत रहेंगे', पिता सुनील दत्त को याद कर इमोशनल हुए संजय दत्त, शेयर की UNSEEN फोटोज

Sunil Dutt Birth Anniversary: दिग्गज एक्टर सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके बेटे संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 06 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील दत्त का नाम आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसा हुआ है. भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. 6 जून को सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया है. पापा की यादों में डूबे संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.

संजय दत्त ने शेयर की पुरानी तस्वीरें
संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पिता सुनील दत्त की तीन तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ये सुनील दत्त की जवानी की फोटोज हैं. पहली फोटो में संजय अपने पिता के साथ दिख रहे हैं. पिता-बेटे के बीच की गहरी बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. संजय दत्त ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो डैड. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और हर दिन आपको याद करता हूं. आप हमेशा मेरी हिम्मत और मेरी प्रेरणा रहे हैं और रहेंगे.'

 
 
 
 
 
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'हर दिन आपको याद करता हूं'
संजय दत्त का ये इमोशनल पोस्ट फैंस के दिलों को छू रहा है और लोग कमेंट्स के जरिए सुनील दत्त को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बता दें कि सुनील दत्त बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर थे, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दीं. फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उनकी राजनीतिक पारी काफी शानदार रही, लेकिन 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त का निधन हो गया.

सुनील दत्त ने नरगिस से रचाई शादी
बता दें कि सुनील दत्त ने 11 माई, 1958 को हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस नरगिस से शादी की थी. उनकी लव स्टोरी फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट से शुरू हुई थी. सुनील और नरगिस के तीन बच्चे संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हैं.

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Published at : 06 Jun 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Sunil Dutt
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