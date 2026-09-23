पॉपुलर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अब वो अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में हैं. संदीपा ने यूट्यूब चैनल 'TDM Manthan' को दिए इंटरव्यू में इंडस्ट्री को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के काले सच, कास्टिंग काउच और तिहाड़ जेल में बिताए अपने मुश्किल दिनों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

संदीपा विर्क ने क्या कहा?

संदीपा ने अपनी जुबानी ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी कई ऐसी बातें बताईं, जो शोबिज की चकाचौंध के पीछे छिपी रहती हैं. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सिर्फ एक ही पंजाबी फिल्म क्यों की और उसके बाद इंडस्ट्री से दूरी क्यों बना ली, तो एक्ट्रेस ने इस पर खुलकर बात की.

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संदीपा विर्क ने खोली इंडस्ट्री की पोल

संदीपा ने कहा, 'मेरे पास चॉइस नहीं है. पंजाबी इंडस्ट्री में काफी खराब लोग हैं. मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी. तभी डायरेक्टर आधी रात को मेरे कमरे में आ गए. उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना होगा. डायरेक्टर ने शराब पी रखी थी. वो मेरे बेड पर बैठ गए थे. मैंने साफ मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे फिल्म से निकालने की धमकी दी. हमने सात दिन की शूटिंग कर ली थी. मुझे लगा कि वो मुझे नहीं निकालेंगे, लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया.'

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कास्टिंग काउच का शिकार हुईं संदीपा विर्क

संदीपा ने आगे कहा, 'पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है. कभी कोई लीड एक्टर मेरे साथ सोने के लिए कहता है, तो कभी कोई डायरेक्टर. हर इंडस्ट्री में ऐसा है. बॉलीवुड में भी मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है. वहीं, साउथ इंडस्ट्री को लेकर भी मैंने एक कैमरामैन से ऐसा ही एक किस्सा सुना है.'

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आजकल क्या कर रही हैं संदीपा विर्क

बता दें कि संदीपा विर्क अपनी जिंदगी में काफी मुश्किल दौर से गुजर चुकी हैं. 6 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस को करीब साढ़े चार महीने तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था. इन दिनों संदीपा मीडिया इंटरव्यू, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपबीती और तिहाड़ जेल से जुड़े अनुभव शेयर कर रही हैं.

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