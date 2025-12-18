नीतीश कुमार हिजाब विवाद पर अब भड़कीं सना खान, बोलीं- 'मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैं उनके कान के नीचे दो...'
Sana Khan On Nitish Kumar: जायरा वसीम और राखी सावंत के बाद अब सना खान ने नीतीश कुमार के मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की आलोचना की है. सना खान ने कहा कि वीडियो देखकर उन्हें काफी गुस्सा आया.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है. बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने बिहार के सीएम की खूब आलोचना की है. जायरा वसीम से लेकर राखी सावंत और अब सना खान ने भी मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने पर बिहार के मुख्यमंत्री पर गुस्सा जाहिर किया है.
सना खान ने बिहार सीएम की आलोचना की
सना खान ने एक वीडियो शेयर कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की आलोचना की है. वीडियो में वे नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहती हैं, “ कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब मतलब नकाब, जो उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन जब उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे थे तो पता नहीं क्या उन्हें अंदर ऐसी एक चीज उठी कि उन्हें उसकी शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा उस नकाब को खींच दिया. ताज्जुब की बात ये है कि उनके पीछे जो लोग थे वे गधे की तरह हंस रहे थे.
वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं उनके कान के नीचे दो लगाउं, मेरे अंदर उस चीज को देखकर इतना गुस्सा चढ़ा, जाहिर सी बात है कि किसी को भी गुस्सा आना चाहिए. आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं. मार्चेस करते हैं, कुछ हो जाता है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडेल मार्च करते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे ? क्योंकि हम सरकार से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो.
राखी सावंत ने नीतीश कुमार को माफी मांगने के लिए कहा
इससे पहले राखी सावंत ने मुख्यमंत्री की जमकर आलोचना की थी. राखी सावंत ने एक वीडियो में नीतीश कुमार को सीधे संबोधित किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने खुद को उनकी बड़ी फैन बताया और उन्हें एक अच्छा नेता और इंसान बताते हुए उनकी तारीफ भी की. वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले वह नीतीश कुमार को नमस्ते करती हैं और खुद को उनका फैन भी बताती हैं. इसके बाद राखी कहती हैं, "मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं. बहुत प्यार करती हूं, आप बहुत अच्छे नेता हैं, पिता हैं, पति हैं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश कुमार जी, एक मुस्लिम महिला को बुलाकर आप अवार्ड दे रहे हैं. सम्मान दे रहे हैं, आप को इतनी भी नॉलिज नहीं है कि इस्लाम में औरत नकाब पहनकर जाती है. कुरान ए पाक में लिखा है, उसके अबाया को उसके नकाब को कोई हाथ नहीं लगा सकता है.
इतने दिग्गज नेता आप, सीएम, मैं आपकी इज्जत करती हूं, लेकिन ये आपने क्या कर दिया. आप एक मुस्लिम महिला का नकाब खींच रहे हैं. कितनी गलत बात है नीतीश जी ये, मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं. अगर मैं आपके पास आती हूं, मैं सरेबाजार में आपकी धोती खींच लूं, आपकी चड्ढी का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? एक तरफ औरत को इज्जत दे तो और ऐसे इज्जत उतारते हो. शर्म नहीं आती आपको, आप मेरे फेवरेट नेता हैं. लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ. जीयो और जीने दो, ये गलत बात है, आपको माफी मांगनी चाहिए. मीडिया को बुलाए और उस औरत को बहन बोलकर माफी मांगे नीतीश जी."
क्या है नीतीश कुमार का हिजाब विवाद?
यह मामला 1,000 से अधिक आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र डिस्ट्रिब्यूशन सेरेमनी के दौरान शुरू हुआ, जहां एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन हिजाब पहने मंच पर आई थीं. वायरल वीडियो में नीतीश कुमार को नुसरत का हिजाब खींचते हुए दिखाया गया है, जिससे डॉक्टर असहज महसूस कर रही हैं. इस घटना ने ऑनलाइन लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है और इस पर खूब विवाद हो रहा है.
