'आवारापन 2' की स्क्रीनिंग में छाए इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और वामिका गब्बी ने चुरा ली महफिल

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' आखिरकार 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है. वहीं, फैंस के बीच भी इसका शानदार क्रेज देखने को मिल रहा है. ऐसे में उम्मीद है कि ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है. 'आवारापन 2' की रिलीज से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन हुआ.

'आवारापन 2' की स्क्रीनिंग में छाए सेलेब्स

'आवारापन 2' की स्क्रीनिंग में इमरान हाशमी छा गए. इस दौरान वो बेहद सिंपल और स्टाइलिश अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ मैचिंग ब्लैक जींस पहनी थी. उनका क्लीन और कैजुअल लुक फैंस को काफी पसंद आया. इमरान की हल्की दाढ़ी, साइड-पार्टेड हेयरस्टाइल और कॉन्फिडेंट अंदाज ने उनके लुक को और भी दमदार बना दिया. 47 साल की उम्र में भी इमरान हाशमी काफी फिट और यंग नजर आए.

रेड डीप नेक ड्रेस में दिशा पटानी ने ढाया कहर

दिशा पटानी हमेशा अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं और इस बार भी वो अपने स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहीं. 'आवारापन 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग में वो बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आईं. इस दौरान दिशा ने रेड कलर की डीप नेक स्लिप ड्रेस पहनी थी, जिस पर फ्लोरल प्रिंट बना हुआ था. उनका ये आउटफिट उनके ग्लैमरस अंदाज को बखूबी निखार रहा था.

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कैसा है दिशा पटानी का लुक?

दिशा ने अपने लुक को खुले वेवी बालों और मिनिमल मेकअप के साथ पूरा किया. वहीं, उनकी खूबसूरत मुस्कान और कॉन्फिडेंट पोज ने पूरे लुक में चार चांद लगा दिए. उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए और फैंस भी उनके इस लुक की जमकर तारीफ करते नजर आए. दिशा और इमरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों साथ में पैप्स को पोज देते नजर आ रहे हैं.

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बेहद यूनिक लुक में दिखीं वामिका गब्बी

वामिका गब्बी इस इवेंट में बेहद यूनिक और ट्रेंडी लुक में नजर आईं. उन्होंने लेपर्ड प्रिंट की ओवरसाइज टी-शर्ट स्टाइल ड्रेस पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने ब्लैक बूट्स कैरी किए थे. वामिका ने अपने लुक को स्टाइलिश सनग्लासेस और शॉर्ट कर्ली हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया. उनका ये आउटफिट काफी अलग लग रहा था. वहीं, उनका कॉन्फिडेंट पोज और कूल अंदाज फैंस को काफी पसंद आया. इस दौरान उन्होंने अपना न्यू हेयरस्टाइल भी फ्लॉन्ट किया.

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फिल्म 'आवारापन 2' के बारे में

'आवारापन 2' को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है और ये साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. बता दें कि 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी की अलावा दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहम रोल में हैं. 'आवारापन 2' का बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'बंटवारा 1947' मुकाबला हो रहा है.

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