पिछले 3 साल से कहां गायब हैं सलमान यूसुफ खान? कोरियोग्राफी छोड़ कर रहे ये काम

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर, डांसर और कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. 'डांस इंडिया डांस' जीतने के बाद उन्होंने कोरियोग्राफी में भी खूब नाम कमाया, लेकिन पिछले 3 सालों से वो अचानक लाइमलाइट से गायब हो गए. ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर सलमान यूसुफ खान इन दिनों कहां हैं और कोरियोग्राफी छोड़कर अब क्या कर रहे हैं.

सलमान युसूफ खान का असली नाम जानते हैं आप?

सलमान युसूफ खान का जन्म 12 जून 1985 को हुआ था और वो बैंगलुरु के रहने वाले हैं. उनका असली नाम मोहम्मद गौस है. एक डांसर बनने की चाहत सलमान को सपनों की नगरी मुंबई खींच लाई, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं मुड़कर देखा. वो धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और डांस की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली.

'डांस इंडिया डांस' के विजेता हैं सलमान युसूफ खान

सलमान युसूफ खान ने अपने करियर की शुरुआत पॉपुलर डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस' के पहले सीजन से की थी. अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और यूनिक स्टाइल के दम पर उन्होंने न सिर्फ जजों, बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत लिया. इसी का नतीजा रहा कि वो इस शो के विजेता बने और ट्रॉफी अपने नाम कर ली. ये शो जीतने के बाद सलमान फिल्म 'वॉन्टेड' के टाइटल सॉन्ग में नजर आए.

ये भी पढ़ें- 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर रिलीज, हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट, यूजर्स बोले- अक्षय कुमार टॉप फॉर्म हैं, मेगा ब्लॉकबस्टर

'झलक दिखला जा 9' के रहे रनर-अप

सलमान युसूफ खान ने पॉपुलर डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' के सीजन 4, 5, 6, 7 और 8 में बतौर कोरियोग्राफर काम किया, जहां उन्होंने कई सेलेब्रिटीज को अपने शानदार डांस मूव्स सिखाए. इसके बाद वो 'झलक दिखला जा' के 9वें सीजन में खुद बतौर कंटेस्टेंट नजर आए, जहां अपनी दमदार परफॉर्मेंस के दम पर उन्होंने फिनाले तक का सफर तय किया और रनर-अप रहे.

इन फिल्मों में नजर आए सलमान युसूफ खान

साल 2013 में सलमान ने 3D डांस-बेस्ड फिल्म 'ABCD: एनीबडी कैन डांस' से एक एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसे रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था. इसमें प्रभु देवा, गणेश आचार्य, केके मेनन, लॉरेन गोटलिब, पुनीत पाठक और धर्मेश येलांडे जैसे एक्टर्स नजर आए थे. इसके बाद सलमान ने 'लव यू फैमिली', 'स्ट्रीट डांसर 3डी', 'लक्ष्मी' और 'हार्टबीट्स' जैसी फिल्मों में काम किया. सलमान पिछली बार 2023 में आई फिल्म 'फुरसत' में नजर आए थे. इसके बाद से ही वो स्क्रीन से गायब हैं.

बिजनेसमैन बन चुके हैं सलमान यूसुफ खान

सलमान यूसुफ खान ने साल 2013 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड फैजा हरमैन से बेंगलुरु में शादी की थी. आज ये कपल दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. सलमान फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं. हालांकि, वो अक्सर अपने होमटाउन बेंगलुरु भी जाते रहते हैं. अब सलमान एक सफल बिजनेसमैन बन चुके हैं. वो रियल एस्टेट में इंवेस्ट करते हैं. एक पॉडकास्ट में सलमान ने बताया था कि 'डांस इंडिया डांस' से जीती हुई रकम उन्होंने घर में इंवेस्ट कर दी थी. सलमान ने अपना पैसा रियल स्टेट में इंवेस्ट किया है, जिससे वो अच्छी कमाई कर रहे हैं.

यूट्यूब चैनल चलाते हैं सलमान यूसुफ खान

सलमान यूसुफ खान अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहां वह अपने डांस वीडियो, वर्कशॉप्स और पॉडकास्ट से जुड़ी क्लिप्स शेयर करते रहते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 1 हजार सब्सक्राइबर हैं. इसके अलावा सलमान सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. साथ ही वो ब्रांड प्रमोशन के जरिए भी अच्छी-खासी कमाई कर लेते हैं.

ये भी पढ़ें- रवीना टंडन ने अक्षय कुमार का हाथ पकड़े शेयर की फोटो, दिखाई 'वेलकम टू द जंगल' के सेट की झलक