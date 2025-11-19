हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान के लिए कैसा रहेगा साल 2026? ज्योतिषी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा- 'उनका समय अच्छा नहीं...'

सलमान खान के लिए कैसा रहेगा साल 2026? ज्योतिषी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा- 'उनका समय अच्छा नहीं...'

Astrologer Prediction For Salman Khan: एक ज्योतिषी की सलमान खान के लिए साल 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणी खूब वायरल हो रही है. इस भविष्यवाणी में ज्योतिषी ने एक्टर के लिए चौंकाने वाला दावा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 01:53 PM (IST)
सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और उनसे जुड़ी हर खबर जानने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं. फिलहाल बॉलीवुड के भाईजान को लेकर एक नई ज्योतिष-बेस्ड भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.  इस भविष्यवाणी में दावा किया गया है कि साल 2026 सलमान खान के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है.

सलमान खान के लिए कैसा रहेगा साल 2026?
बता दें कि ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह की हालिया पॉडकास्ट पर की गई टिप्पणियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. सुशील कुमार सिंह ने दावा किया है कि साल 2026 में सलमान खान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषी ने कहा, "सलमान खान का समय वाकई अच्छा नहीं है. उन्हें हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वे फिल्मों में कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे." उन्होंने यहां तक ​​दावा किया कि सलमान खान बॉलीवुड में टेंपरेरली से अपना डोमिनेंस और इंफ्लूएंस तक खो सकते हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Ankit Podcast (@theankitpodcast)

एक और ज्योतिषी ने किया था ऐसा ही दावा
बता दे कि ऐसी ही भविष्यवाणी कुछ महीने पहले एक और ज्योतिषी गीतांजलि सक्सेना ने इस साल की शुरुआत में की थी. उन्होंने अभिनेता के लिए आने वाले कठिन दौर की चेतावनी दी थी. सक्सेना ने कहा था, "प्रोफेशनली यह साल उनके लिए अच्छा नहीं है. उन्हें इस साल कोई और फिल्म रिलीज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए."

उन्होंने 2026 के बारे में भी चेतावनी दी खी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉबल्म्स को लेकर एक्टर को सावधानी बरतने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा था, "अगले साल अप्रैल के बाद उन्हें बेहद सावधान रहना होगा... यह कोई दुर्घटना या सर्जरी हो सकती है... लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है, तो भी ये इंसान इससे उबर जाएगा."

सलमान ने अपनी हेल्थ को लेकर किया था ये खुलासा
सलमान ने हाल ही में खुद ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की एक तकलीफदेह बीमारी से जूझने के बारे में खुलकर बात की थी. एक टॉक शो में, उन्होंने बताया कि इस बीमारी ने उनकी डेली लाइफ को कैसे प्रभावित किया, उन्होंने बताया कि खाना भी दर्दनाक हो गया था और "नाश्ता खत्म करने में डेढ़ घंटा लग जाता था."

सलमान खान वर्क फ्रंट
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की आखिरी रिलीज फिल्म 'सिकंदर' थी. ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. फिलहाल एक्टर बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी है. साथ ही वे  टीवी के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के 19वें सीजन को भी होस्ट कर रहे हैं. 

 

 

Published at : 19 Nov 2025 01:53 PM (IST)
SALMAN KHAN
