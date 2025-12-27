1990 के दशक में बॉलीवुड के सुनहरे दौर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में आईं, जिन्होंने कई एक्टर्स को सुपरस्टारडम तक पहुंचाया और इंडस्ट्री पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. इन्हीं यादगार फिल्मों में से एक है सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित और सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर फिल्म "मैंने प्यार किया" (1989). इस फिल्म ने सलमान खान को रातोंरात स्टार बना दिया था. हालांकि दिलचस्प बात ये है कि सलमान खान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे बल्कि एक दूसरे खान को मेकर्स ‘मैंने प्यार किया’ में कास्ट करना चाहते थे. जानते हैं वो एक्टर कौन था और उसने ये ब्लॉकबस्टर फिल्म क्यों ठुकरा दी थी.

‘मैंने प्यार किया’ के लिए सलमान खान नहीं थे पहली पसंद

‘मैंने प्यार किया’ सलमान खान की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. इस फिल्म से उनके रोमांटिक हीरो के रूप में करियर की शुरुआत हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. दिलचस्प बात यह है कि सलमान इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे. दरअसल शुरुआत में यह भूमिका फराज़ खान नाम के एक युवा अभिनेता को दी गई थी. हालांकि कॉन्ट्रेक्ट साइन करने के बाद वह बीमार पड़ गए, इसलिए सलमान को ‘मैंने प्यार किया’ में लीड रोल मिल गया.





सलमान खान के करियर के लिए मील का पत्थर बनी ‘मैंने प्यार किया’

‘मैंने प्यार किया’ में प्रेम की भूमिका निभाते हुए सलमान ने ऐसा शानदार अभिनय किया जिसने दर्शकों के दिलों को गहराई से छू लिया. उनके मासूम अट्रैक्शन, इमोशनल डेप्थ और भाग्यश्री के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने 'मैंने प्यार किया' को जबरदस्त सफलता दिलाई. यह फिल्म न केवल अपने समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी, बल्कि इसने बॉलीवुड के आइडियल रोमांटिक हीरो के रूप में सलमान के सफर की शुरुआत भी की.





फराज खान का 2020 में हो गया था निधन

बता दें कि फराज़ खान बॉलीवुड अभिनेता यूसुफ खान के बेटे थे, जो 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ काम करने के लिए जाने जाते थे. वहीं ‘मैंने प्यार किया’ में मौका न मिलने के बाद, फराज़ ने रानी मुखर्जी के साथ "फरेब" और "मेहंदी" जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि, इसके बाद उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं कीं. दुर्भाग्य से, 2020 में खराब हेल्थ के कारण फराज़ का निधन हो गया था. जब सलमान को फराज़ की बीमारी के बारे में पता चला, तो उन्होंने फाइनेंशियल मदद भी ऑफर की थी.फराज़ के भाई ने सलमान खान के सपोर्ट के लिए आभार जताते हुए कहा था कि वे हमेशा उनके आभारी रहेंगे.