धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे सलमान खान, मीडिया पर हुए गुस्सा, वीडियो वायरल
Salman Khan Visits Breach Candy Hospital: सलमान खान हाल ही में मुंबई के अस्पताल ब्रीच कैंडी पहुंचे. जहां पर दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र भर्ती हैं. अस्पताल के बाहर से सलमान का एक वीडियो सामने आया है.
बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र इस वक्त मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं. जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. ऐसे में बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान उनसे मिलने पहुंचे. लेकिन अस्पताल के बाहर उन्हें मीडिया पर गुस्सा होते हुए देखा गया.
मीडिया पर आया सलमान को गुस्सा
सलमान खान का ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है. जिसे मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. वीडियो में सलमान खान अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और उनके साथ भारी सिक्योरिटी भी नजर आ रही है. जैसे ही एक्टर अस्पताल के गेट में एंट्री लेने लगते हैं. पैप्स उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं. ये देखकर सलमान खान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो इशारों में पैपराजी से सवाल करने लगते हैं.
कैसी है धर्मेंद की हालत?
दरअसल कुछ दिनों से धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी हुई है. उन्हें करीब एक हफ्ते पहले भी चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया था. लेकिन अब उनकी हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है. उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है. जिसके बाद धर्मेंद को ICU में वेंटीलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है. इस खबर से एक्टर के फैंस और बॉलीवुड स्टार्स भी परेशान नजर आ रहे हैं.
कौन-कौन पहुंचा अस्पताल?
धर्मेंद्र की हालत नाजुक बताई जाने के बाद उनसे सलमान खान के अलावा उनसे मिलने के लिए पत्नी हेमा मालिनी, बेटा सनी देओल, बेटी ईशा देओल और तान्या देओल अस्पताल पहुंचे थे. हेमा मालिनी ने हाल ही में इंस्टा पर पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र के लिए आप सब दुआ कीजए.
