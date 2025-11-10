हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपिता का हाथ थामकर मां की प्रेयर मीट में पहुंचे जायद...ऋतिक-सबा, सलीम खान और रानी समेत पहुंचे ये स्टार्स

पिता का हाथ थामकर मां की प्रेयर मीट में पहुंचे जायद...ऋतिक-सबा, सलीम खान और रानी समेत पहुंचे ये स्टार्स

Zarine Khan Prayer Meet: संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट आज यानि 10 नवंबर को मुंबई में रखी गई. जिसमें कई सितारे खान परिवार का दुख बांटने के लिए पहुंचे थे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Nov 2025 08:36 PM (IST)
Zarine Khan Prayer Meet: संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट आज यानि 10 नवंबर को मुंबई में रखी गई. जिसमें कई सितारे खान परिवार का दुख बांटने के लिए पहुंचे थे.

संजय खान की पत्नी और एक्टर जायद खान की मां जरीन खान अब इस दुनिया में नहीं रही. उन्होंने दो दिन पहले यानि 8 नवंबर को उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली थी. आज मुंबई में उनके लिए शोक सभा रखी गई. जिसमें कई स्टार्स शामिल हुए. नीचे देखिए तस्वीरें...

1/12
जरीन खान की प्रेयर मीट में सलमान खान के पिता सलीम खान अपनी बेटी अर्पिता खान के साथ पहुंचे.
जरीन खान की प्रेयर मीट में सलमान खान के पिता सलीम खान अपनी बेटी अर्पिता खान के साथ पहुंचे.
2/12
दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया भी जरीन खान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेयर मीट में शामिल हुई.
दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया भी जरीन खान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेयर मीट में शामिल हुई.
3/12
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों जरीन खान के अंतिम संस्कार में भी पहुंची थी. अब उन्हें प्रेयर मीट में भी स्पॉट किया गया.
एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों जरीन खान के अंतिम संस्कार में भी पहुंची थी. अब उन्हें प्रेयर मीट में भी स्पॉट किया गया.
4/12
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी जरीन खान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेयर मीट में पहुंची. उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना था.
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी जरीन खान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेयर मीट में पहुंची. उन्होंने व्हाइट कलर का सूट पहना था.
5/12
एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस प्रेयर मीट का हिस्सा बने. उन्होंने मीडिया को हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया.
एक्टर जैकी श्रॉफ भी इस प्रेयर मीट का हिस्सा बने. उन्होंने मीडिया को हाथ जोड़कर नमस्ते भी किया.
6/12
टीवी एक्टर अली गोनी भी जरीन खान की प्रेयर मीट में शामिल हुए. एक्टर उनकी बेटी सुजैन खान के करीबी दोस्त हैं.
टीवी एक्टर अली गोनी भी जरीन खान की प्रेयर मीट में शामिल हुए. एक्टर उनकी बेटी सुजैन खान के करीबी दोस्त हैं.
7/12
एक्टर फरदीन खान भी अपनी मां के साथ जरीन खान की प्रेयर मीट में शामिल हुए थे.
एक्टर फरदीन खान भी अपनी मां के साथ जरीन खान की प्रेयर मीट में शामिल हुए थे.
8/12
एक्टर ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंचे. बता दें कि जरीन उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान की मां थी.
एक्टर ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंचे. बता दें कि जरीन उनकी एक्स वाइफ सुजैन खान की मां थी.
9/12
हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस रही मुमताज भी जरीन खान की प्रेयर मीट का हिस्सा बनी थी.
हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस रही मुमताज भी जरीन खान की प्रेयर मीट का हिस्सा बनी थी.
10/12
टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भी जायद खान का दुख बांटने के लिए उनकी मां जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंची.
टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भी जायद खान का दुख बांटने के लिए उनकी मां जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंची.
11/12
एक्टर सैफ अली खान को भी जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंचे. हालांकि उनके साथ करीना कपूर नजर नहीं आई.
एक्टर सैफ अली खान को भी जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंचे. हालांकि उनके साथ करीना कपूर नजर नहीं आई.
12/12
जायद खान अपने मां जरीन खान की प्रेयर मीट में पिता संजय खान के साथ पहुंचे. इस दौरान एक्टर ने उन्हें संभालने के लिए उनका हाथ थामा हुआ था.
जायद खान अपने मां जरीन खान की प्रेयर मीट में पिता संजय खान के साथ पहुंचे. इस दौरान एक्टर ने उन्हें संभालने के लिए उनका हाथ थामा हुआ था.
Published at : 10 Nov 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Zayed Khan Zarine Khan Sanjay Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, कार से मिली थी AK-47
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर अरेस्ट, कार से मिली थी AK-47
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Bhopal Khushbu Murder Case: कासिम ने खुशबू को मार डाला! Love Jihad | MP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, कार से मिली थी AK-47
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर अरेस्ट, कार से मिली थी AK-47
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
क्रिकेट
8 महीने हो गए, मोहम्मद शमी की नहीं हुई टीम इंडिया में वापसी, BCCI ऑफिशियल का बड़ा खुलासा
8 महीने हो गए, मोहम्मद शमी की नहीं हुई टीम इंडिया में वापसी, BCCI ऑफिशियल का बड़ा खुलासा
नौकरी
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
यूटिलिटी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के धमाके में क्या डैमेज हो गई आपकी भी गाड़ी, जानें इंश्योरेंस के लिए कैसे कर सकते हैं क्लेम?
दिल्ली के धमाके में क्या डैमेज हो गई आपकी भी गाड़ी, जानें इंश्योरेंस के लिए कैसे कर सकते हैं क्लेम?
ट्रेंडिंग
नेताजी झोली फैलाकर मांग रहे थे नोटों की भीख! चाचा ने डाल दिए रुपये- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
नेताजी झोली फैलाकर मांग रहे थे नोटों की भीख! चाचा ने डाल दिए रुपये- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget