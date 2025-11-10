एक्सप्लोरर
पिता का हाथ थामकर मां की प्रेयर मीट में पहुंचे जायद...ऋतिक-सबा, सलीम खान और रानी समेत पहुंचे ये स्टार्स
Zarine Khan Prayer Meet: संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयर मीट आज यानि 10 नवंबर को मुंबई में रखी गई. जिसमें कई सितारे खान परिवार का दुख बांटने के लिए पहुंचे थे.
संजय खान की पत्नी और एक्टर जायद खान की मां जरीन खान अब इस दुनिया में नहीं रही. उन्होंने दो दिन पहले यानि 8 नवंबर को उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली थी. आज मुंबई में उनके लिए शोक सभा रखी गई. जिसमें कई स्टार्स शामिल हुए. नीचे देखिए तस्वीरें...
Published at : 10 Nov 2025 08:36 PM (IST)
Tags :Zayed Khan Zarine Khan Sanjay Khan
