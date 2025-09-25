कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़...किसी स्टार से कम नहीं बॉलीवुड के इन बॉडीगार्ड्स की लाइफ
Bollywood Richest Bodyguards: आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स के बॉडीगार्ड्स से रूबरू करवा रहे हैं. जो लग्जरी लाइफ जीते हैं और उनकी सैलरी करोड़ों रुपए की है.
बॉलीवुड स्टार्स अपनी सेफ्ट के लिए हर वक्त अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं. जो उनकी हर मुश्किल से रक्षा करते हैं. उन्हें देखकर कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है आखिर इनकी सैलरी कितनी होगी. ऐसे में हम आपको बॉलीवुड के सबसे अमीर बॉडीगार्डस से मिलवा रहे हैं. जो अपने काम के लिए करोड़ों रुपए की सैलरी वसूलते हैं. नीचे डालिए लिस्ट पर एक नजर...
शेरा - सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की. जो बॉलीवुड में अपने लुक को लेकर भी काफी फेमस हैं. शेरा को सलमान खान हर साल 2 करोड़ की फीस देते हैं. शेरा हर पल साए की तरह एक्टर के साथ रहते हैं. सालों से वो भाईजान की रक्षा कर रहे हैं.
View this post on Instagram
जलाल - बॉलीवुड की खूबसूरत हसीना दीपिका पादुकोण को जलाल सुरक्षित रखते हैं. आपको वो हर वक्त एक्ट्रेस के साथ नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका जलाल को हर साल 1.2 करोड़ी की सैलरी देती हैं.
जितेंद्र - बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड का नाम जितेंद्र हैं. जि रिपोर्ट्स के अनुसार तेंद्र का सालाना 1.5 करोड़ रुपए हैं. जितेंद्र सालों से बिग बी की रक्षा कर रहे हैं.
श्रेयसे थेले - ये बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के बॉडीगार्ड हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय श्रेयस को हल साल अपनी सुरक्षा करने के लिए 1.2 करोड़ देते हैं. बता दें कि श्रेयस एक्टर के बेटे आरव की भी सुरक्षा करते हैं.
रवि सिंह - रवि सिंह बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बॉडीगार्ड हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि रवि का सैलरी पैकेज 3 करोड़ रुपए है. इस हिसाब से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे महंगे बॉडीगार्ड हैं.
युवराज गोरपड़े - आमिर खान के बॉडीगार्ड का युवराज गोरपड़े का नाम भी इस लिस्ट में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर भी अपने बॉडीगार्ड को सालाना 2 करोड़ रुपए की भारीभरकम फीस देते हैं.
ये भी पढ़ें -
येलो साड़ी...बालों में गजरा, एयरपोर्ट पर दिखा करिश्मा कपूर का खूबसूरत अवतार, तस्वीरें वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL