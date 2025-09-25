एक्सप्लोरर
येलो साड़ी...बालों में गजरा, एयरपोर्ट पर दिखा करिश्मा कपूर का खूबसूरत अवतार, तस्वीरें वायरल
Karisma Kapoor Saree Look: एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें वो येलो साड़ी पहनकर पोज देती हुई नजर आई.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन अपने लुक से सोशल मीडिया पर महफिल लूटती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. नीचे देखिए उनकी दिलकश तस्वीरें....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 25 Sep 2025 04:52 PM (IST)
Tags :Bollywood Karisma Kapoor
