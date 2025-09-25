हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
येलो साड़ी...बालों में गजरा, एयरपोर्ट पर दिखा करिश्मा कपूर का खूबसूरत अवतार, तस्वीरें वायरल

येलो साड़ी...बालों में गजरा, एयरपोर्ट पर दिखा करिश्मा कपूर का खूबसूरत अवतार, तस्वीरें वायरल

Karisma Kapoor Saree Look: एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें वो येलो साड़ी पहनकर पोज देती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Sep 2025 04:52 PM (IST)
Karisma Kapoor Saree Look: एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. जिसमें वो येलो साड़ी पहनकर पोज देती हुई नजर आई.

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन अपने लुक से सोशल मीडिया पर महफिल लूटती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. नीचे देखिए उनकी दिलकश तस्वीरें....

करिश्मा कपूर को आज यानि गुरुवार के दिन पैपराजी ने मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां वो खूबसूरत अंदाज में दिखी.
करिश्मा कपूर को आज यानि गुरुवार के दिन पैपराजी ने मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां वो खूबसूरत अंदाज में दिखी.
एक्ट्रेस का एयरपोर्ट पर देसी लुक देखने को मिला. उन्होंने येलो कलर की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी है.
एक्ट्रेस का एयरपोर्ट पर देसी लुक देखने को मिला. उन्होंने येलो कलर की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी है.
करिश्मा ने अपना ये लुक गोल्ड की ज्वेलरी और बालों में जुड़े के साथ गजरा लगाकर कंपलीट किया है.
करिश्मा ने अपना ये लुक गोल्ड की ज्वेलरी और बालों में जुड़े के साथ गजरा लगाकर कंपलीट किया है.
एक्ट्रेस के हाथ में एक सुंदर सा पोटली बैग भी नजर आया. अंदर जाने से पहले करिश्मा ने पैप्स को कई सारे पोज भी दिए.
एक्ट्रेस के हाथ में एक सुंदर सा पोटली बैग भी नजर आया. अंदर जाने से पहले करिश्मा ने पैप्स को कई सारे पोज भी दिए.
सोशल मीडिया पर करिश्मा की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. कुछ लोगों को तो उनकी फिल्म ‘बीवी नंबर वन’ की भी याद आ गई है.
सोशल मीडिया पर करिश्मा की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं. कुछ लोगों को तो उनकी फिल्म ‘बीवी नंबर वन’ की भी याद आ गई है.
बता दें कि करिश्मा दो बच्चों की मां हैं. उनके एक बेटी और एक बेटा है. कुछ महीनों पहले ही एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत हो गई थी.
बता दें कि करिश्मा दो बच्चों की मां हैं. उनके एक बेटी और एक बेटा है. कुछ महीनों पहले ही एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत हो गई थी.
बता दें कि करिश्मा दो बच्चों की मां हैं. उनके एक बेटी और एक बेटा है. कुछ महीनों पहले ही एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत हो गई थी.
बता दें कि करिश्मा दो बच्चों की मां हैं. उनके एक बेटी और एक बेटा है. कुछ महीनों पहले ही एक्ट्रेस के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत हो गई थी.
Published at : 25 Sep 2025 04:52 PM (IST)
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
Embed widget