(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भाईजान का जलवा है...' सलमान खान की फिटनेस देख चौंके फैंस

'भाईजान का जलवा है...' सलमान खान की फिटनेस देख चौंके फैंस

Salman Khan Photo: सलमान खान अक्सर अपनी वर्कआउट की फोटोज शेयर करते रहते हैं. इस बार एक्टर ने स्ट्रेचिंग करते हुए फोटो शेयर किया है जो जमकर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Nov 2025 11:07 AM (IST)
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों के फैंस दीवाने हैं. सलमान 59 साल के हो गए हैं इस उम्र में भी वो बहुत फिट हैं. वो अक्सर अपने वर्कआउट क फोटोज और वीडियो शेयर करते रहते हैं. सलमान अपने मच अवेटिड टूर के लिए निकल गए हैं. उनका द-बंग: द टूर रीलोडेड का शो कतर में होने जा रहा है. सलमान ने अपने शो से पहले की झलक फैंस को दिखाई है. जिसे देखकर फैंस इंप्रेस हो गए हैं. उन्होंने स्ट्रेचिंग करते हुए एक फोटो शेयर की है जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है.

सलमान खान को जो लोग एज और फिटनेस को लेकर ट्रोल करते हैं भाईजान ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया है. सलमान ने अपनी स्ट्रेचिंग करते हुए फोटो शेयर की है. जिसमें सलमान ने अपना बायां पैर एक आदमी के कंधे पर रखा हुआ है. और हाथ सीधा किया हुआ है. सलमान की ये फोटो देखकर लोग चौंक रहे हैं.

लोगों ने किए कमेंट

सलमान के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. सलमान ने इसे शेयर करते हुए मजेदार कमेंट भी लिखा है. उन्होंने लिखा- आहहहहह... सलमान का ये अंदाज देखकर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- भाईजान का जलवा. दूसरे ने लिखा- भाई को मजाक समझा है क्या. एक ने ढेर सारी हार्ट इमोजी पोस्ट की. उनकी इस फोटो को 5 लाख से ज्यादा लोग लाइक भी कर चुके हैं.

 
 
 
 
 
A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

बता दें आज से सलमान खान दबंग टूर 14 नवंबर को कतर के एशियन टाउन एम्फीथिएटर में आयोजित होगा. इस टूर पर सलमान के साथ तमन्ना भाटिया, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, प्रभु देवा, स्टेबिन बेन और जैकलीन फर्नांडिस परफॉर्म करने वाले हैं.

सलमान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में बिजी हैं. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा वो बिग बॉस 19 होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं.

Published at : 14 Nov 2025 11:05 AM (IST)
