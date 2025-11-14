(Source: ECI | ABP NEWS)
डिलीवरी के सात दिन बाद अस्पताल से मिली कैटरीना कैफ को छुट्टी, न्यू बॉर्न बेटे संग घर पहुंचीं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल
Katrina Kaif With Son: डिलीवरी के सात दिन बाद कैटरीना कैफ को गुरुवार सुबह अस्पताल से छुट्टी मिल गई, एक्ट्रेस अपने न्यू बॉर्न बेटे संग अस्पताल से घर के लिए रवाना होती नजर आईं.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर, 2025 को बेटे का वेलकम किया था. इस जोड़ी ने इस गुड न्यूज को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा था, "हमारी खुशियों की सौगात आ गई है. खूब प्यार और ग्रेटीट्यूड के साथ, हम अपने बेटे का वेलकम करते हैं. 7 नवंबर, 2025, कैटरीना और विक्की."
वहीं बेटे के जन्म के सात दिन बाद कैटरीना कैफ को गुरुवार, 14 नवंबर की सुबह हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई.
कैटरीना कैफ को बेटे संग अस्पताल से मिली छुट्टी
गुरुवार की सुबह कैटरीना कैफ को अस्पताल से बाहर निकलते हुए देखा गया. एक्ट्रेस अपने न्यू बॉर्न बेटे संग गाड़ी में सवार होकर घर के लिए रवाना होती नजर आई. इसकी वीडियो सोशल माडिया पर वायरल हो रही है.
शाम कौशल ने 'दादा' बनने पर जाहिर की थी खुशी
विक्की कौशल के पिता, शाम कौशल न सोशल मीडिया पर परिवार के सबसे नए और सबसे छोटे सदस्य के घर आने पर अपनी खुशी जाहिर की थी. उन्होंने एक इमोशनल नोट में लिखा था, "शुक्रिया रब दा...कल से भगवान का मेरे परिवार पर इतने मेहरबान रहने के लिए, जितना भी शुक्र कर रहा हूं, उनकी ब्लेसिंग्स के सामने कम पड़ रहा है. भगवान बहुत दयालु हैं और रहे हैं. भगवान की मेहरबानी ऐसे ही मेरे बच्चों पर और सबसे जूनियर कौशल पर बनी रहे, हम सब बहुत खुश हैं और बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं
वहीं विक्की के भाई और अभिनेता सनी कौशल ने कुछ ही शब्दों में हजारों इमोशंस जाहिर किए थे. उन्होंने अपनी पोस्ट मे लिखा था, 'मैं चाचा बन गया.'
कब हुई थी कैटरीना-विक्की की शादी?
बता दें कि कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर, 2021 को एक इंटीमेट लेकिन ग्रैंड वेडिंग की थी. इस जोड़े ने राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित फोर्ट बरवारा स्थित सिक्स सेंसेस रिसॉर्ट में अपने परिवार और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में शादी की थी. तब से, दोनों कपल गोल सेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं.
