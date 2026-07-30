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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSalman Khan ने 3.5 करोड़ में बेचा बांद्रा वाला फ्लैट, समंदर किनारे बना रहे आलीशान घर

Salman Khan ने 3.5 करोड़ में बेचा बांद्रा वाला फ्लैट, समंदर किनारे बना रहे आलीशान घर

Salman Khan Sells Apartment: सलमान खान समंदर किनारे आलीशान घर बनवा रहे हैं. इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि एक्टर ने अपना बांद्रा वाला फ्लैट बेच दिया है. चलिए बताते हैं पूरी जानकारी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Jul 2026 03:20 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपने नए घर के निर्माण को लेकर चर्चा में हैं. वो सी फेसिंग नए आलीशान घर का निर्माण करवा रहे हैं. इसी बीच उन्हें लेकर खबरें भी सामने आ रही है कि एक्टर ने अपना बांद्रा वाला अपार्टमेंट बेच दिया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है. सलमान ने इस प्रॉपर्टी को साल 2015 में खरीदा था और अब इसे मुनाफे के साथ बेच दिया है. चलिए बताते हैं इसकी कीमत के बारे में.

CRE मैट्रिक्स के मुताबिक, सलमान खान ने अपना बांद्रा वाला अपार्टमेंट 3.5 करोड़ में बेच दिया है. इसे उन्होंने साल 2015 में 2.88 करोड़ में खरीदा था और अब डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, ये फ्लैट शिव अस्थान में स्थित है, जो कि बांद्रा वेस्ट में स्थित है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 13 जुलाई को सलमान ने अपना अपार्टमेंट बेचा और डील 9 जुलाई, 2026 को रजिस्टर हुई थी. 

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21 लाख चुकाई स्टैम्प ड्यूटी

डॉक्यूमेंट्स की मानें तो इस डील के लिए 21 लाख का स्टैम्प ड्यूटी भी चुकाई गई है और 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस भी दी गई है. ये अपार्टमेंट 758 स्क्वायर फीट में है. इसमें दो कार पार्किंग भी शामिल है, जो कि इस डील का हिस्सा है. रिपोर्ट्स की मानें तो 23 जुलाई को प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई.

Salman Khan ने 3.5 करोड़ में बेचा बांद्रा वाला फ्लैट, समंदर किनारे बना रहे आलीशान घर

सलमान खान ने एक साल में की दूसरी डील

गौरतलब है कि सलमान खान ने एक साल में दूसरी डील फाइनल की है. उन्होंने 1318 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट को बेचा था, जो कि वेस्ट बांद्रा में स्थित था. इसकी डील पिछले साल जुलाई 2025 में फाइनल की गई. इस फ्लैट को 5.35 करोड़ में फाइनल किया गया था.

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सलमान खान बना रहे सी फेसिंग नया घर

आपको बता दें कि सलमान खान ने हाल ही में तब हेडलाइन्स बटोरी थी जब उन्हें महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमैंट अथॉरिटी से रेसिडेंसियल टॉवर बनाने के लिए क्लियरेंस मिला था. ये गैलेक्सी अपार्टमेंट से 100 मीटर की दूसरी पर स्थित है और ये सी फेसिंग घर है. सलमान खान गैलेक्सी में साल 1974 से रह रहे हैं.

सलमान खान का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर सलमान खान प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो सलमान खान पिछले लंबे समय से 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था और बाद में इसका नाम बदल दिया गया था. हालांकि, बाद में चीन के साथ संबंध ठीक होने की वजह से इसके कंटेंट में भी बदलाव कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 03:20 PM (IST)
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