इस वीकेंड ओटीटी पर मलयालम फिल्मों की धूम, रिलीज हो रही ये 5 धांसू मूवीज

ओटीटी पर इस मलयालम की कई नई फिल्में और सीरीज धमाल मचाने आ रही. इनमें सस्पेंस थ्रिलर से लेकर कॉमेडी ड्रामा तक शामिल हैं. तो अगर आप इस वीकेंड पर मलयालम फिल्मों को देखने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 5 नई रिलीज को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी है.

'बालन: द बॉय'

'बालन: द बॉय' कहानी है बालन (एक बच्चे) की, जो अपनी अम्मा (मां) की देखरेख में महिलाओं के सुधार गृह में बड़ा होता है. सुधार गृह से निकलने के बाद, मां और बेटा अपनी पहचान बदलकर और अपने अतीत से भागते हुए रहते है. इस दौरान अम्मा बालन को मुश्किल हालात में जीने के हुनर ​​और सावधानी बरतना सिखाती हैं. इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा को चिदंबर ने निर्देशित किया है और इसमें अधिशेषन केआर, फरज़ाना पलाथिंगल, मुहम्मद ज़िनन और जीन पॉल लाल सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले रिया है. इसे जी5 पर 31 जुलाई से देख सकते हैं.





'लव ओह लव'

इसकी कहानीहै रघुवरन नाम के एक यंग ल़ड़के की है जो अपनी गर्लफ्रेंड अवंतिका को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कर्ज में डूब जाता है, नौकरी खो देता है. इसके बाद उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. मगेश राजेंद्रन के डायरेक्शन मे बनी इस रोमांटिक कॉमेडी में पविश नारायण, नागा दुर्गा, सेल्वरघवन, केएस रविकुमा और वनिता विजयकुमार ने अहम रोल निभाया है. इसे प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.





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चिन्ना चिन्ना आसई

'चिन्ना चिन्ना आसई' का निर्देशन वर्षा वासुदेव ने किया है. इसी कहानी तंजावुर की रहने वाली एक शांत स्वभाव की महिला लीला की, जो अपने ट्रैवल ग्रुप से बिछड़ने के बाद वाराणसी में अकेली रह जाती है. वहां उसकी मुलाकात केरल के एक स्कूल टीचर माधवन मास्टर से होती है, जो उस अनजान शहर में घूमने-फिरने में उसकी मदद करते हैं. इस फिल्म में इंद्रंस, मधु शाह, अपर्णा बालमुरली, थम्बी रमैया, काली वेंकट और विष्णु अगस्त्य ने अहम किरदार निभाए हैं. ये 28 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई है.





गट्टा कुश्ती 2 (मलयालम-डब)

गट्टा कुश्ती 2 में विष्णु विशाल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, ज़ारा ज़्याना, राम्या कृष्णन और योगी बाबू सहित कलाकार नजर आएंगे. चेल्ला अय्यावु निर्देशित स्पोर्ट्स एक्शन कॉमेडी को ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 31 जुलाई, 2026 से देश सकेंगे.





पैथलट्टम

धन्या अनानाया, जयन चेरथला, सुनील सुगदा और अप्पुन्नी सासी स्टारर सस्पेंस थ्रिलर पैथलट्टम को विबिन एन. वेलायुधन ने निर्देशित किया है. इसे 31 जुलाई से सनएनएक्सटी पर देख सकते हैं.

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