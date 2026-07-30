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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीशिल्पा शिंदे पर फूटा विकास गुप्ता का गुस्सा, 'लॉक अप 2' में आते ही कहा 'बदतमीज'

शिल्पा शिंदे पर फूटा विकास गुप्ता का गुस्सा, 'लॉक अप 2' में आते ही कहा 'बदतमीज'

Lock Up 2: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' का आने वाला एपिसोड शानदार होने वाला है. शो में आए विजीटर्स अपने दोस्त का हौसला बढ़ाते है, लेकिन विकास गुप्ता ने आते ही शिल्पा शिंदे की जमकर क्लास लगाई.

Written By : श्रेया शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'लॉक अप 2' अब धीरे-धीरे आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है. शो के अंदर का माहौल अब पहले से बहुत बदल चुका है और सभी फिनाले में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे है. इसी बीच अंदर इनमेट्स से मिलने उनके करीबी आए, जिससे सभी के चेहरे पर खुशी दिखीं. हालांकि शिल्पा शिंदे के लिए विकास गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने शिल्पा को खूब खरी-खोटी सुनाई. 

आप कितनी बदतमीज हैं...

शो में आते ही विकास ने कई इनमेट्स की तारीफ की, लेकिन शिल्पा के पास जाते ही उन्होंने कहा, 'आपको पता है, आप कितनी बदतमीज हैं? आपने शिवांगी के बारे में कितनी गंदी बातें की और राम कपूर के लिए भी कहा कि 'मैं इस मोटे के साथ नहीं सोऊंगी.' आप हर जगह नेगेटिविटी फैलाती है और आपको कोई नहीं बदल सकता. आप शिल्पा हैं, शिल्पा जी नहीं.'

आपको शर्म नहीं आई?

इसके आलावा विकाश ने शिल्पा से कहा, 'किसी की पर्सनल लाइफ पर और एक लड़की की वर्जिनिटी को नेशनल टेलीविजन पर डिस्कस करते समय शर्म नहीं आई?' वहीं श्रेया कालरा का भी इसमें साथ देने के लिए विकास ने सवाल किए. तब शिल्पा ने अपनी सफाई में सीधा कहा, 'मैं वहीं बातें बता रही हूं, जो हर जगह चल रही है. जिसे जैसे इसे लेना है, वैसे ले.'

 
 
 
 
 
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शिवांगी के पर्सनल लाइफ पर हुई डिस्कशन 

बता दें कि शो में आने के बाद शिल्पा ने श्रेया के साथ शिवांगी को लेकर कई बातें की, जिसमें को-स्टार्स के साथ अफेयर्स और डेटिंग को लेकर कई अफवाहें सुनने को मिली. हालांकि होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने उन्हें जजमेंट डे पर वॉर्न किया कि किसी भी बाहर की बातों को अंदर फैलाने की कोशिश न करें. 

आने वाला एपिसोड होगा धांसू 

वहीं बात करें आने वाले एपिसोड की, तो इनमेट्स के आए विजीटर्स ने एक टास्क खेला, जिसमें वो एक कार्ड चुनकर अपने दोस्त को सेफ या एट रिस्क कर सकते है. साथ ही आगे दिखाया जाएगा कि फिनाले में जाने के लिए विजीटर्स अपने गेम से अपने दोस्त को सेफ करेंगे, जो दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है. 

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About the author श्रेया शर्मा

श्रेया शर्मा एबीपी लाइव में एंटरटेनमेंट बीट पर बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. वह बॉलीवुड, भोजपुरी और ओटीटी से जुड़ी खबरें लिखती हैं और उन्हें बेहद आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. इससे पहले वह 'प्रभात खबर डिजिटल' में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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Shilpa Shinde Vikas Gupta Lock Up 2
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