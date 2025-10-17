हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा

सलमान खान ने रजत बेदी को दिखा दिया था 'राधे' से बाहर का रास्ता? एक्टर ने किया खुलासा

Salman Khan-Rajat Bedi: रजत बेदी हाल ही में आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे. रजत बेदी ने सलमान खान की राधे से निकाले जाने पर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 17 Oct 2025 08:24 AM (IST)
बॉलीवुड एक्टर रजत बेदी लंबे समय के बाद किसी प्रोजेक्ट में नजर आए हैं. रजत बेदी ने आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से वापसी की है. इस सीरीज में उन्होंने जराज सक्सेना का किरदार निभाया है और उन्हें काफी पसंद भी किया गया है. पहले रजत सलमान खान की राधे के साथ कमबैक करना चाहते थे.रजत बेदी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सलमान खान ने उन्हें राधे न करने के लिए कहा था क्योंकि वो रजत के कैलीबर का नहीं था. इस बात को लोगों ने गलत तरीके से ले लिया था. जिसके बाद अब  रजत बेदी ने इसे लेकर सफाई दी है.

रजत बेदी ने दी सफाई
स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में रजत बेदी ने सलमान खान संग अनबन की अफवाहों पर विराम लगाया है. उन्होंने कहा-ग़लत जानकारी, बिलकुल गलत जानकारी! सलमान भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं. सलमान भाई मेरा और मेरे परिवार का बहुत सम्मान करते हैं. मैं तीसरी पीढ़ी के फिल्मी परिवार से हूं. वो मेरे बेटे से भी बहुत प्यार करते हैं. मैं भाई से प्यार करता हूं. प्लीज गलत जानकारी फैलाना बंद करो.

रजत ने आगे कहा- भाई की प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे राधे के लिए फोन किया था. भाई भी मुझे ढूंढ रहे थे. जब उन्हें पता चला कि कौन से रोल के लिए उनकी टीम ने मुझे बुलाया है तो, उन्होंने मुझे कहा- तू ये रोल नहीं करेगा बेटा. मैं तुझे कुछ बढ़िया काम दूंगा. कोई नेगेटिविटी नहीं है. भाई मेरे इंटरेस्ट का देख रहे थे. वो मुझे बचाना चाहते थे. तो प्लीज गलत जानकारी देना बंद करो.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों गलवान घाटी पर बन रही अपनी फिल्म की तैयारियों में लगे हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ रजत बेदी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं.

Published at : 17 Oct 2025 08:22 AM (IST)
