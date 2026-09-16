सलमान खान की वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं ये फिल्म एक मुश्कलि में फंस गई है. दरअसल चीन से इसके कथित कनेक्शन की वजह से फिल्म के सर्टिफिकेशन में देरी हो रही है. पहले खबरें थीं कि अगले हफ्ते सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग के बाद फिल्म का काम आगे बढ़ सकता है. लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दिशा में अभी तक कोई प्रोगेस नहीं हुई है.

मातृभूमि के सर्टिफिकेशन में क्यों हो रही देरी?

दरअसल 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म की सीबीएफसी स्क्रीनिंग अभी तक तय नहीं हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने कहा, "काश ये खबरें सच होती, लेकिन भारी मन से मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि अफसोस की बात है कि इसकी सीबीएफसी स्क्रीनिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं है. चीन से कनेक्शन के कारण फिल्म अभी भी अटकी हुई है."

रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स इस मुद्दे को सुलझाने के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. उम्मीद है कि मामला सुलझने के बाद फिल्म सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेगी, जिसके बाद मेकर्स इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने की दिशा में काम कर सकेंगे. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इसका सॉल्यूशन कुछ दिनों या हफ्तों में हो सकता है, या फिर फिल्म लंबे समय तक अटकी भी रह सकती है.

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कब रिलीज होगी सलमान खान की ‘मातृभूमि’?

‘मातृभूमि’ की रिलीज की तारीख इस बात पर डिपेंड करती है कि यह मामला कब सुलझता है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में रिलीज होने की संभावना पर बात करते हुए सूत्र ने कहा, "जैसा कि पहले कहा गया है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मामले कब सुलझते हैं. अगर ऐसा जल्दी हो जाता है, तो मेकर्स यकीनन 2026 में ही फिल्म को सिनेमाघरों में लाने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसके लिए काफी खाली स्लॉट अवेलेबल नहीं हैं."

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‘मातृभूमि’ के बारे में

‘मातृभूमि’ मे वॉर रेस्ट इन पीस' को शुरू में 'बैटल ऑफ गलवान' नाम से अनाउंस किया गया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में इसका नाम बदल दिया गया. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म 2020 के भारत-चीन संघर्ष से इंस्पायर है. सलमान खान इस प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका में हैं, और उनके साथ चित्रांगदा सिंह और अंकुर भाटिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.