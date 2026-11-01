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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआज से Fastag के बदल गए नियम, टोल के लिए एनुअल पास की नई कीमतें लागू

आज से Fastag के बदल गए नियम, टोल के लिए एनुअल पास की नई कीमतें लागू

आज से फास्टैग एनुअल पास को लेकर नियम बदल गए हैं. अब टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को 1500 और 3000 रुपए का सालाना पास बनवाने की सुविधा मिलेगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 01 Nov 2026 06:12 AM (IST)
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आज 1 नवंबर से फास्टैग के एनुअल पास को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिन पहले टोल के लिए एनुअल पास की नई कीमतों का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई हैं. आज से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले प्राइवेट व्हीकल ओनर यानी स्थानीय लोग 1500 और 3000 रुपए में एनुअल पास बनवा सकते हैं. यानी पास बनवा लेने के बाद टोल से आने जाने के लिए उनको अलग से पैसे नहीं देने होंगे.

टोल के पास रहने वाले स्थानीय पहले की तरह महीने का पास या नया सालाना पास बनवा सकते हैं, लेकिन अब उनको यह पास सस्ता पड़ेगा. 1500 रुपए सालाना अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर है और 3000 रुपए सालाना अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय कस्बे की सीमा के अंदर है. सरकार हर साल 1 अप्रैल को इस फीस की समीक्षा करेगी.  

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इस पास को बनवाने के लिए कुछ शर्तें हैं

  • आपका घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए.
  • आपकी गाड़ी निजी इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
  • आपकी गाड़ी पर चालू फास्टैग लगा होना चाहिए.  
  • यह सुविधा कार, जीप या वैन जैसी निजी गाड़ियों के लिए है.

लोकल पास बनवाने से पहले यह देख लें कि आपके लिए हर महीने पास बनवाना सस्ता पड़ेगा या एक बार में साल भर की फीस देना बेहतर रहेगा. हालांकि इस बात का भी खास ख्याल रखें कि यह पास नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं होगा. इतना ही नहीं यह पास केवल आपके पास वाले स्थानीय टोल पर ही लागू होगा. 

इस पास की खास बातें ये है कि यह निजी गाड़ियों के लिए है, जिनका इस्तेमाल कारोबार के लिए नहीं किया जाता. इस पास से अधिकतम 200 बार टोल पार कर सकते हैं. अगर आप एक ही टोल प्लाजा से जाते और वापस आते हैं, तो दो बार टोल पार करना गिना जाएगा.

किन लोगों को नहीं मिलेगा लोकल पास

हर टोल प्लाजा पर यह पास नहीं मिलेगा.  नए नियमों के अनुसार, कुछ जगहों पर इस सुविधा का फायदा नहीं उठाया जा सकता. अगर किसी नेशनल हाइवे पर टोल वसूली की बंदयूज़र मैनेजमेंट सिस्टम  लागू है तो वहां लोकल पास नहीं मिलेगा. अगर टोल प्लाजा तक जाने के लिए सर्विस रोड या कोई दूसरा रास्ता  है तो भी यह पास काम नहीं करेगा.

यह भी पढ़ें- अब पोस्ट ऑफिस में 36 लाख रुपए का फ्रॉड, लोगों को नकली पासबुक देकर लूटा

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 01 Nov 2026 06:12 AM (IST)
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