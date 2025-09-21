लद्दाख में भयंकर ठंड शूटिंग के दौरान सलमान खान को लगी चोट, मुंबई वापस लोटे

सुपरस्टार सलमान खान फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी हैं. वो फिल्म की शूटिंग के लिए लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान सलमान खान को चोट लगी थीं. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शेड्यूल पूरा किया. वो मुंबई लौट आए हैं.

सलमान खान को लगी चोट

पिंकविला ने प्रोडक्शन हाउस के करीबी सोर्स के हवाले से लिखा, 'लद्दाख शेड्यूल ने पूरी टीम धैर्य को टेस्ट किया. सलमान खान और क्रू ने लद्दाख में -10 डिग्री से कम तापमान में शूटिंग की. शरीर पर चोट लगने और कम ऑक्सीजन लेवल के बावजूद, सलमान ने इन परिस्थितियों का डटकर सामना किया.'

लद्दाख में बैटल ऑफ गलवान शूटिंग पूरी करने के बाद अब सलमान फिल्म के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग तैयारी शुरू करने वाले हैं. फिल्म का मुंबई शेड्यूल अगले हफ्ते में शुरू होगा. इसमें हाई लेवल एक्शन के साथ इमोशनल सीन्स भी होने वाले हैं.

सलमान खान ने 15 दिन की लद्दाख में शूटिंग

टीम ने 45 दिन तक रियल लोकेशन्स पर एक्शन और ड्रामैटिक सीन्स की शूटिंग पूरी कर ली है. इनमें से 15 दिन तक सलमान खान सेट पर थे. शूटिंग के दौरान लगी चोटों के कारण अब सलमान मुंबई शेड्यूल शूट शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करना चाह रहे हैं. वो एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं. मुंबई शेड्यूल में फिल्म के कई बारीक पहलुओं पर फोकस किया जाएगा और काफी इमोशनल सीन शूट होंगे. फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं.

बता दें कि सलमान खान ने जुलाई में फिल्म बैटल ऑफ गलवान की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने मोशन पोस्टर शेयर किया था. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो बैटल ऑफ गलवान के अलावा वो बिग बॉस 19 में भी नजर आ रहे हैं. सलमान खान बिग बॉस 19 के होस्ट हैं. पिछले हफ्ते वीकेंड पर वो नजर नहीं आए थे क्योंकि वो लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे.