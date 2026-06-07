बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में बनी रहती हैं. अब ये हसीना एक बार सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, रवीना का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रवीना टंडन उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित राम झूला पर स्कूटी राइड करती नजर आ रही हैं.

रवीना टंडन ने लगाया 'हर हर गंगे' का जयकारा

स्कूटी राइड के दौरान रवीना ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने जोर-जोर से 'हर हर गंगे' के जयकारे भी लगाए. रवीना का ये सिंपल और आध्यात्मिक अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट्स के जरिए उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

साड़ी पहने दिखीं रवीना टंडन

वीडियो में रवीना क्रीम कलर की कॉटन साड़ी पहने नजर आ रही हैं. इसके साथ उन्होंने एक येलो दुपट्टा सिर पर लिया हुआ है, जिस पर धार्मिक प्रिंट दिख रहा है. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा, 'ये रवीना टंडन ही हैं ना?' एक लिखते हैं, 'बहुत अच्छा, हर हर गंगे.' एक ने लिखा, 'मजा आ गया.'

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पिछली बार 'घुड़चड़ी' में दिखीं रवीना टंडन

वीना को आखिरी बार फिल्म 'घुड़चड़ी' में देखा गया था, जिसमें उनके अपोजिट संजय दत्त नजर आए. ये फिल्म 2024 में जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी लोगों को खूब पसंद आई. इस फिल्म में अरुणा ईरानी, पार्थ समथान और खुशाली कुमार जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे.

ये हैं रवीना टंडन की अपकमिंग मूवीज

रवीना टंडन जल्द ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगी. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, संजय दत्त, अरशद वारसी, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिज, परेश रावल, राजपाल यादव और जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. अहमद खान इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा रवीना के पास तमिल फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' भी है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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