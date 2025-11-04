हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन

सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन

सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनकी सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर वायरल रहती हैं. अब सलमान ने शर्टलेस फोटो शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Nov 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार सलमान खान फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं. वो अपना जिम कभी भी मिस नहीं करते हैं. वो लोगों को फिटनेस के लिए इंस्पायर करते हैं. 59 की उम्र में भी सलमान खान बहुत फिट हैं. हाल ही में सलमान ने एब्स फ्लॉन्ट करते हुए दो फोटो शेयर की हैं. ये फोटोज देखते ही देखते वायरल हो गई हैं.

सलमान खान की फोटो वायरल

फोटोज के कैप्शन में सलमान खान ने लिखा- कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है...ये बिना छोड़े है. फोटो में सलमान के सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं. सलमान ने पायजामा पहना है. वो शर्टलेस दिखे. उन्होंने एक चैन भी पहनी हुई है. सलमान खान के स्वैग के फैंस कायल हो गए है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)


सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन


सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन

सलमान खान के इस लुक के फैंस कायल हो गए हैं. लोग उन्हें बॉलीवुड का फिटनेस आइकन बता रहे हैं. लोग उनपर प्यार लुटा रहे हैं. अर्जुन बिजलानी ने लिखा- हमेशा इंस्पायरिंग. वरुण धवन ने लिखा- भाई भाई भाई.

इस फिल्म में दिखे थे सलमान खान
वर्क फ्रंट पर सलमान खान को पिछली बार सिकंदर में देखा गया. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना उनके अपोजिट रोल में थीं. फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. इन दिनों वो बिग बॉस 19 होस्ट कर रहे हैं. सलमान खान की बिग बॉस होस्टिंग बहुत पसंद आती है. एक्टर शो के जरिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स भी देते रहते हैं. 

कुछ समय पहले वो काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल के शो में दिखे थे. इस शो में उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कई किस्से शेयर किए थे.

सलमान खान अब बैटल ऑफ गलवान में देखा जाएगा. वो इस फिल्म की शूटिंग में लगे हैं. फिल्म की शूटिंग उन्होंने लद्दाख में भी की थी. इस दौरान उन्हें थोड़ी सी चोट भी लगी थी. 

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल, यूपी और राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR, ये दस्तावेज जरूरी, घर-घर जाएंगे BLO
बंगाल, यूपी और राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR, ये दस्तावेज जरूरी, घर-घर जाएंगे BLO
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच, कहा- 'ये डार्क कैरेक्टर है'
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, यूपी और राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR, ये दस्तावेज जरूरी, घर-घर जाएंगे BLO
बंगाल, यूपी और राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR, ये दस्तावेज जरूरी, घर-घर जाएंगे BLO
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच, कहा- 'ये डार्क कैरेक्टर है'
'किंग' में शाहरुख खान करेंगे विलेन का रोल? सुपरस्टार ने खुद बता दिया सच
विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेल्थ
Male breast cancer signs: महिलाओं की तरह क्या पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें कैसे दिखते हैं उनमें लक्षण
महिलाओं की तरह क्या पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, जानें कैसे दिखते हैं उनमें लक्षण
जनरल नॉलेज
वर्ल्डकप जीतने वाली टीम इंडिया पर BCCI और ICC ने लुटाए करोड़ों, जानें कट-कटाकर हर खिलाड़ी के खाते में कितने आएंगे?
वर्ल्डकप जीतने वाली टीम इंडिया पर BCCI और ICC ने लुटाए करोड़ों, जानें कट-कटाकर हर खिलाड़ी के खाते में कितने आएंगे?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget