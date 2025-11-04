सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन

सुपरस्टार सलमान खान फिटनेस को लेकर काफी सजग हैं. वो अपना जिम कभी भी मिस नहीं करते हैं. वो लोगों को फिटनेस के लिए इंस्पायर करते हैं. 59 की उम्र में भी सलमान खान बहुत फिट हैं. हाल ही में सलमान ने एब्स फ्लॉन्ट करते हुए दो फोटो शेयर की हैं. ये फोटोज देखते ही देखते वायरल हो गई हैं.

सलमान खान की फोटो वायरल

फोटोज के कैप्शन में सलमान खान ने लिखा- कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है...ये बिना छोड़े है. फोटो में सलमान के सिक्स पैक एब्स दिख रहे हैं. सलमान ने पायजामा पहना है. वो शर्टलेस दिखे. उन्होंने एक चैन भी पहनी हुई है. सलमान खान के स्वैग के फैंस कायल हो गए है.

सलमान खान के इस लुक के फैंस कायल हो गए हैं. लोग उन्हें बॉलीवुड का फिटनेस आइकन बता रहे हैं. लोग उनपर प्यार लुटा रहे हैं. अर्जुन बिजलानी ने लिखा- हमेशा इंस्पायरिंग. वरुण धवन ने लिखा- भाई भाई भाई.

इस फिल्म में दिखे थे सलमान खान

वर्क फ्रंट पर सलमान खान को पिछली बार सिकंदर में देखा गया. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना उनके अपोजिट रोल में थीं. फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. इन दिनों वो बिग बॉस 19 होस्ट कर रहे हैं. सलमान खान की बिग बॉस होस्टिंग बहुत पसंद आती है. एक्टर शो के जरिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स भी देते रहते हैं.

कुछ समय पहले वो काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच विद काजोल और ट्विंकल के शो में दिखे थे. इस शो में उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कई किस्से शेयर किए थे.

सलमान खान अब बैटल ऑफ गलवान में देखा जाएगा. वो इस फिल्म की शूटिंग में लगे हैं. फिल्म की शूटिंग उन्होंने लद्दाख में भी की थी. इस दौरान उन्हें थोड़ी सी चोट भी लगी थी.