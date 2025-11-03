हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोविंदा के अंधविश्वास पर सुनीता आहूजा का खुलासा, कहा- 'लोग बेवकूफ बनाकर लाखों की पूजा करवाते हैं'

गोविंदा के अंधविश्वास पर सुनीता आहूजा का खुलासा, कहा- 'लोग बेवकूफ बनाकर लाखों की पूजा करवाते हैं'

Sunita Ahuja About Govinda: एक इंटरव्यू के दौरान सुनिता आहूजा ने अपने पति गोविंदा के बढ़ते अंधविश्वास को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि एक्टर अब लाखों रुपए पंडितों और ज्योतिष पर खर्च करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 11:25 PM (IST)
बॉलीवुड के राजा बाबू यानी गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. हाल ही में उन्हें पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में देखा गया जहां उन्होंने अपने पति के अंधविश्वास की लेकर कई बातें शेयर की. एक्टर की वाइफ का मानना है कि शुभ चिंतकों की बात सुनकर गोविंदा का अंधविश्वाश बढ़ता ही जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने अपने पर्सनल ड्रीम्स और मैरिज जर्नी को लेकर भी कई बातें शेयर की. 

पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा ने गोविंदा के बढ़ते अंधविश्वास को लेकर कई खुलासे किए. उन्होंने बताया कि आजकल अभिनेता पंडितों और ज्योतिषियों पर अपना बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं. पॉडकास्ट में सुनीता ने कहा- 'कई पंडित ऐसे हैं जो पैसों के लिए लोगों को गुमराह करते हैं. गोविंदा भी ऐसे हैं पूजा करवाते हैं और पंडित को 2 लाख रुपए दे देते हैं. मैं उन्हें कहती हूं उनका कराया हुआ पूजा पाठ कुछ काम नहीं आने वाला है.भगवान वहीं प्रार्थना स्वीकार करेंगे जो आप खुद करते हैं.'

.

गोविंदा के करीबियों की आलोचना की
इसके साथ ही पॉडकास्ट में अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सुनीता आहूजा ने एक्टर के करीबियों की भी आलोचना की. उनका कहना है गोविंदा की यही प्रॉब्लम है कि वो किस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं. अभिनेता की पत्नी का मानना है कि गोविंदा की टीम अच्छी नहीं है जो उन्हें वाहियात सुझाव देते हैं. सुनीता ने कहा- 'जिस टीम में की बैठते हैं वो राइटर्स नहीं बेवकूफ हैं. उन्हें अच्छे लोग नहीं मिलते हैं और वो लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सच बोलती हूं.'

अपने सपनों को लेकर भी की बात
पारस छाबड़ा संग खास बातचीत में सुनिता आहूजा ने अपने पर्सनल ड्रीम्स को लेकर भी बात की. उनका कहना है कि वो हमेशा से जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती थी. सुनीता की दिल से इच्छा है कि वो ओल्ड एज और एनिमल शेल्टर होम बनवाए. सुनीता ने कहा- 'ये मैं अपने पैसों से करना चाहती हूं. मुझे पता है कि गोविंदा से मुझे एक रुपए भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुझे नहीं बल्कि अपने चमचों को पैसे देंगे.'

बता दें कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी. बीते दिनों कपल की तलाक की खबरों ने फैंस को निराश कर दिया था लेकिन अब दोनों के बीच सब ठीक है. 

Published at : 03 Nov 2025 11:23 PM (IST)
