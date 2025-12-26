हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' में हुई जयदीप अहलावत की एंट्री, पहली बार दिखेंगे अजय देवगन के साथ, निभाएंगे ये रोल

'दृश्यम 3' में हुई जयदीप अहलावत की एंट्री, पहली बार दिखेंगे अजय देवगन के साथ, निभाएंगे ये रोल

Jaideep Ahlawat joins Drishyam 3: साल 2026 की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर एक और खबर सामने आई है. अजय देवगन और तब्बू की इस फिल्म में एक और धांसू एंट्री होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Dec 2025 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'दृश्यम 3' अपने तीसरे पार्ट के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच धमाल मचाने को तैयार है. पहले दोनों पार्ट्स की अपार सफलता के बाद मेकर्स अब और भी ज्यादा ड्रामा और ट्विस्ट लाने की योजना बना रहे हैं.

इस बार, अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, और रजत कपूर के साथ फिल्म में जयदीप अहलावत की एंट्री होने वाली है जो निश्चित तौर पर फिल्म को और भी सस्पेंस और रोमांच से भर देगा.

फिल्म में हुई जयदीप अहलावत की एंट्री
पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, जयदीप अहलावत ने 'दृश्यम 3' के शानदार कलाकारों के बीच अपनी जगह बना ली है. यह उनके करियर का पहला मौका होगा जब वह अजय देवगन और तब्बू जैसे दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

बिल्कुल अलग होगा जयदीप का किरदार
रिपोर्ट के मुताबिक, जयदीप जनवरी 2026 में दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू करेंगे. उन्हें एक अहम रोल के लिए कास्ट किया गया है जो कहानी में एक नया ट्विस्ट लाएगा. फिल्म उनका रोल बिल्कुल अलग होगा. फिल्म में जयदीप की एंट्री फैंस के लिए यह एक बड़ा सरप्राइज है क्योंकि इस तिकड़ी का संगम फिल्म में एक नया रोमांच और सस्पेंस लेकर आएगा. 

आगले साल रिलीज होगी फिल्म
बता दें कि यह अगले साल 2026 में फिल्म गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म एक बार फिर से तब्बू आईजी मीरा देशमुख के रूप में अपनी भूमिका दोहराएंगी. वहीं अजय देवगन के अपने आइकॉनिक किरदार विजय सालगांवकर में देखें जाएंगे. फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है.

अक्षय खन्ना को लेकर बना सस्पेंस
बॉलीवुड मशीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय खन्ना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है. फाइनेंशियल दिक्कतों के अलावा अक्षय ने कथित तौर पर दृश्यम 3 में अपने ऑन-स्क्रीन लुक में भी बड़े बदलाव की मांग की थी. 

और पढ़ें
Published at : 26 Dec 2025 08:46 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Jaideep Ahlawat Drishyam 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
बिहार
बिहार: शीतलहर का प्रकोप, कई जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा पारा, घने कोहरे का अलर्ट
बिहार: शीतलहर का प्रकोप, कई जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा पारा, घने कोहरे का अलर्ट
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
Year Ender: टेस्ट में फुस्सी बम, सफेद गेंद से पूरी दुनिया में मचा दिया हल्ला, 2025 में कोच गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड
टेस्ट में फुस्सी बम, सफेद गेंद से पूरी दुनिया में मचा दिया हल्ला, 2025 में कोच गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Bollywood News: स्टाइल है, स्टोरी नहीं: ‘तू मेरी मैं तेरा’ ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा (26.12.2025)
ABP Report: ब्राह्मण 'सहभोज'... BJP का डोज! | Brahmin Vs Thakur | CM Yogi | Akhilesh Yadav
2027 का महासंग्रामजाति या विकास, किसकी होगी जीत? | Akhilesh | Yogi | Chitra Tripathi | Mahadangal
Khabar Gawah Hai: जयपुर में आज पत्थरबाजों का इलाज | Jaipur Stone Pelting | Kalandari Mosque
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
बिहार
बिहार: शीतलहर का प्रकोप, कई जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा पारा, घने कोहरे का अलर्ट
बिहार: शीतलहर का प्रकोप, कई जिलों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा पारा, घने कोहरे का अलर्ट
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
Year Ender: टेस्ट में फुस्सी बम, सफेद गेंद से पूरी दुनिया में मचा दिया हल्ला, 2025 में कोच गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड
टेस्ट में फुस्सी बम, सफेद गेंद से पूरी दुनिया में मचा दिया हल्ला, 2025 में कोच गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड
ओटीटी
इन हॉलीवुड फिल्मों को टीवी सीरीज ने दिया नया आयाम, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल
इन हॉलीवुड फिल्मों को टीवी सीरीज ने दिया नया आयाम, सभी हैं ओटीटी पर अवेलेबल
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
यूटिलिटी
घर में बिजली से आग का खतरा? मीटर, वायरिंग और हीटर को लेकर जानिए सुरक्षा के जरूरी नियम
घर में बिजली से आग का खतरा? मीटर, वायरिंग और हीटर को लेकर जानिए सुरक्षा के जरूरी नियम
एग्रीकल्चर
घर पर उगाया यह सफेद फूल बदल सकता है आपकी किस्मत, जानें कैसे होगी लाखों की कमाई?
घर पर उगाया यह सफेद फूल बदल सकता है आपकी किस्मत, जानें कैसे होगी लाखों की कमाई?
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget