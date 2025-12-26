'दृश्यम 3' में हुई जयदीप अहलावत की एंट्री, पहली बार दिखेंगे अजय देवगन के साथ, निभाएंगे ये रोल

फिल्म 'दृश्यम 3' अपने तीसरे पार्ट के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच धमाल मचाने को तैयार है. पहले दोनों पार्ट्स की अपार सफलता के बाद मेकर्स अब और भी ज्यादा ड्रामा और ट्विस्ट लाने की योजना बना रहे हैं.

इस बार, अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, और रजत कपूर के साथ फिल्म में जयदीप अहलावत की एंट्री होने वाली है जो निश्चित तौर पर फिल्म को और भी सस्पेंस और रोमांच से भर देगा.

फिल्म में हुई जयदीप अहलावत की एंट्री

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, जयदीप अहलावत ने 'दृश्यम 3' के शानदार कलाकारों के बीच अपनी जगह बना ली है. यह उनके करियर का पहला मौका होगा जब वह अजय देवगन और तब्बू जैसे दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.

बिल्कुल अलग होगा जयदीप का किरदार

रिपोर्ट के मुताबिक, जयदीप जनवरी 2026 में दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू करेंगे. उन्हें एक अहम रोल के लिए कास्ट किया गया है जो कहानी में एक नया ट्विस्ट लाएगा. फिल्म उनका रोल बिल्कुल अलग होगा. फिल्म में जयदीप की एंट्री फैंस के लिए यह एक बड़ा सरप्राइज है क्योंकि इस तिकड़ी का संगम फिल्म में एक नया रोमांच और सस्पेंस लेकर आएगा.

आगले साल रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि यह अगले साल 2026 में फिल्म गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म एक बार फिर से तब्बू आईजी मीरा देशमुख के रूप में अपनी भूमिका दोहराएंगी. वहीं अजय देवगन के अपने आइकॉनिक किरदार विजय सालगांवकर में देखें जाएंगे. फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है.

अक्षय खन्ना को लेकर बना सस्पेंस

बॉलीवुड मशीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय खन्ना ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है. फाइनेंशियल दिक्कतों के अलावा अक्षय ने कथित तौर पर दृश्यम 3 में अपने ऑन-स्क्रीन लुक में भी बड़े बदलाव की मांग की थी.