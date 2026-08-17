'सवाल करो, गुलामी नहीं...', पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर प्रकाश राज का हमला

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर प्रकाश राज (Prakash Raj) बीजेपी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं. पीएम मोदी पर वो अक्सर निशाना साधते रहते हैं. कभी उनके फैसलों तो कभी उनके बयानों की वजह से प्रकाश राज उन पर तीखा हमला करते रहे हैं. बीते दिनों वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सरकार के खिलाफ खड़े रहे. ऐसे में अब पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले कमेंट पर उन्हें घेरते दिखे.

प्रकाश राज ने 16 अगस्त की शाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स और इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए. इस वीडियो में वो चेतावनी भी देते हुए नजर आए. प्रकाश राज लोगों से अनुरोध करते हैं कि दिमागी बनो अंधभक्त नहीं और सवाल करो गुलामी नहीं.

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प्रकाश राज ने शेयर किया वीडियो

प्रकाश राज वीडियो में कहते हैं, 'हैलो दोस्तों,साथियों. बीते दिन 15 अगस्त आजादी दिवस के दिन, हमने दो लोगों को काम करते देखा. एक हमारे सुप्रीम लीडर, जिन्होंने स्वीकार किया कि लोगों ने सरकार से उनकी जवाबदेही को लेकर मुश्किल सवाल किया. हमारे दिमागी ने सवाल किए, जिनके पास ब्रेन्स है. इसके बावजूद भी उन्हें नाम दिया जाता है, अरबन नक्सल, विकसित विरोधी, कीड़ा, कॉकरोच...अब उन्हें एक नया टाइटल दिया गया है.'

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प्रकाश राज आगे कहते हैं, 'उनका नामकरण किया गया है, दिमागी नक्सल्स. दूसरी बात ये है कि दिमागी नक्सल और कॉकरोच कहे जाने वाले इन दिनों गांव-गांव के सरकारी स्कूलों में घूमने में बिजी हैं. वो टॉयलेट, क्लासरूम, उन खराब जगहों को दिखाने में बिजी हैं, जहां पर टीचर नहीं हैं और कोई सड़क नहीं थी. सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे कैसे परेशान हैं. ये कहानी दिखाती है कि आप किसे सपोर्ट करेंगे.'

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प्रकाश राज बोले- दिमागी बनो बेवकूफ नहीं...

प्रकाश राज ने आगे लोगों को सलाह देते हुए कहा, 'दिमागी बनो बेवकूफ नहीं. अंधभक्त नहीं. सवाल करो गुलामी नहीं.' एक्टर ने आगे सरकार को घेरते हुए कहा, 'आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों लाल किले का इस्तेमाल नामकरण करने के लिए बंद करो. देश की सही मुद्दों पर फोकस करो. क्या आप सरकारी स्कूलों को क्लोज करना बंद करेंगे. स्वच्छ टॉयलेट, टीचर्स, क्लासरूम्स पर फोकस करो और अच्छा वातावरण दो सरकारी स्कूलों में बच्चों को. उनके भविष्य के लिए. आपके पास बस कुछ ही साल बचे हैं.'

क्या बोले थे पीएम मोदी?

बहरहाल, अगर पीएम मोदी के बयान के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देते हुए कहा था, 'भले ही जंगल में हथियार उठाने वाले नक्सल खत्म हो गए हों. लेकिन दिमागी नक्सल अब भी मौके की तलाश में हैं. वो हिंसा के तरीके ढूंढ रहे हैं और देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग-थलग किया जाना चाहिए.' पीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई और एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है.