रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है यहां तक कि नई रिलीज फिल्में भी इस ऐतिहासिक ड्रामा को हिला नहीं पा रही हैं. इसी के साथ ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक हर दिन बस बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. वहीं रिलीज के 18वें दिन तो इसने इतिहास ही रच दिया और ये मराठी की सबसे बड़ी फिल्म बन गई. चलिए यहां जानते हैं ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘राजा शिवाजी’ ने 18वें दिन कितनी की कमाई?

‘राजा शिवाजी’ को दर्शकों से रिलीज के पहले दिन से भरपूर प्यार मिल रहा है. इसी के साथ इसने रिलीज के दो हफ्ते दबाकर कमाई की. वहीं तीसरे वीकेंड पर इसे कई नई फिल्मों से टक्कर मिली बावजूद इसके इसने ना केवल दमदार परफॉर्म किया बल्कि कमाई में तेजी भी दिखाई.

इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 11.35 करोड़ से खाता खोलने वाली ‘राजा शिवाजी’ ने पहले हफ्ते में 52.65 करोड़ रुपये बटोरे.

वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 24.30 करोड़ रुपये जोड़े.

इसके बाद 15वें दिन फिल्म ने 1.45 करोड़ कमाए तो 16वें दिन 2.70 करोड़ और 17वें दिन 3.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 1.15 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘राजा शिवाजी’ का भारत में 18 दिनों का नेट कलेक्शन अब 85.70 करोड़ रुपये हो गया है.

‘राजा शिवाजी’ ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास

2016 में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने सैराट के साथ अपना पहला 100 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड आंकड़ा पार किया था. नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित और डेब्यूटेंट स्टार्स रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर की इस रोमांटिक ट्रेजडी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 110 करोड़ रुपये की कमाई की थी. मात्र 4 करोड़ रुपये में बनी सैराट भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में से एक बन गई.

अब, 10 साल बाद, ऐतिहासिक एपिक ‘राजा शिवाजी’ ने ‘सैराट’ को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित और स्टारर 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मेकर्स द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में 114.8 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा डाले हैं और अभी भी ये सिनेमाघरों में चल रही है.

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राजा शिवाजी के बारे में

रितेश देशमुख द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का निर्माण जेनेलिया डिसूजा और ज्योति देशपांडे ने मुंबई फिल्म कंपनी और जियो स्टूडियोज के बैनर तले किया है. इस ऐतिहासिक ड्रामा में रितेश और जेनेलिया मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते सहित कई अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.