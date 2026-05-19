हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाRaja Shivaji BO Day 18 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने दुनियाभर में रच दिया इतिहास, बन गई नंबर 1 फिल्म, जानें- 18 दिनों का टोटल कलेक्शन

Raja Shivaji BO Day 18 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने दुनियाभर में रच दिया इतिहास, बन गई नंबर 1 फिल्म, जानें- 18 दिनों का टोटल कलेक्शन

Raja Shivaji BO Day 18: रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल कर रही है. हालांकि 18वें दिन इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई फिर भी इसने वर्ल्डवाइड इतिहास रच दिया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 19 May 2026 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है यहां तक कि नई रिलीज फिल्में भी इस ऐतिहासिक ड्रामा को हिला नहीं पा रही हैं. इसी के साथ ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक हर दिन बस बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. वहीं रिलीज के 18वें दिन तो इसने इतिहास ही रच दिया और ये मराठी की सबसे बड़ी फिल्म बन गई. चलिए यहां जानते हैं ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘राजा शिवाजी’ ने 18वें दिन कितनी की कमाई?
‘राजा शिवाजी’ को दर्शकों से रिलीज के पहले दिन से भरपूर प्यार मिल रहा है. इसी के साथ इसने रिलीज के दो हफ्ते दबाकर कमाई की. वहीं तीसरे वीकेंड पर इसे कई नई फिल्मों से टक्कर मिली बावजूद इसके इसने ना केवल दमदार परफॉर्म किया बल्कि कमाई में तेजी भी दिखाई.

  •  इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 11.35 करोड़ से खाता खोलने वाली ‘राजा शिवाजी’ ने पहले हफ्ते में 52.65 करोड़ रुपये बटोरे.
  • वहीं दूसरे हफ्ते में इसने 24.30 करोड़ रुपये जोड़े.
  • इसके बाद 15वें दिन फिल्म ने 1.45 करोड़ कमाए तो 16वें दिन 2.70 करोड़ और 17वें दिन 3.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 1.15 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘राजा शिवाजी’ का भारत में 18 दिनों का नेट कलेक्शन अब 85.70 करोड़ रुपये हो गया है.

राजा शिवाजी’ ने वर्ल्डवाइड रचा इतिहास
2016 में, मराठी फिल्म इंडस्ट्री ने सैराट के साथ अपना पहला 100 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड आंकड़ा पार किया था. नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित और डेब्यूटेंट स्टार्स रिंकू राजगुरु और आकाश थोसर की इस रोमांटिक ट्रेजडी फिल्म ने वर्ल्डवाइड 110 करोड़ रुपये की कमाई की थी. मात्र 4 करोड़ रुपये में बनी सैराट भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्मों में से एक बन गई.

 अब, 10 साल बाद, ऐतिहासिक एपिक ‘राजा शिवाजी’ ने ‘सैराट’ को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित और स्टारर 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मेकर्स द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में 114.8 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा डाले हैं और अभी भी ये सिनेमाघरों में चल रही है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jio Studios (@officialjiostudios)

राजा शिवाजी के बारे में
रितेश देशमुख द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का निर्माण जेनेलिया डिसूजा और ज्योति देशपांडे ने मुंबई फिल्म कंपनी और जियो स्टूडियोज के बैनर तले किया है. इस ऐतिहासिक ड्रामा में रितेश और जेनेलिया मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते सहित कई अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. 

 

 

Published at : 19 May 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रीजनल सिनेमा
Raja Shivaji BO Day 18 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने दुनियाभर में रच दिया इतिहास, बन गई नंबर 1 फिल्म, जानें- 18 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘राजा शिवाजी’ ने दुनियाभर में रच दिया इतिहास, बन गई नंबर 1 फिल्म, जानें- 18 दिनों का टोटल कलेक्शन
रीजनल सिनेमा
न स्टारकास्ट, न प्रमोशन, महज 4 करोड़ की इस फिल्म से मेकर्स को हुआ था 2650% का बंपर प्रॉफिट!
महज 4 करोड़ में बनी फिल्म से मेकर्स को हुआ था 2650% का प्रॉफिट, 9 साल तक नहीं टूटा रिकॉर्ड
रीजनल सिनेमा
Sunday Box Office: साउथ की इस फिल्म के आगे फीकी साबित हुई 'पति पत्नी और वो दो', 'आखिरी सवाल' ने तोड़ा दम, जानें- संडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
संडे को साउथ की इस फिल्म के आगे फीकी साबित हुई 'पति पत्नी और वो दो', जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
रीजनल सिनेमा
Raja Shivaji BO Day 17: 'राजा शिवाजी’ ने तीसरे संडे उड़ाया गर्दा, कमा डाले करोड़ों, अब 'सैराट' को पछाड़ रचने वाली है इतिहास
'राजा शिवाजी’ ने तीसरे संडे उड़ाया गर्दा, कमा डाले करोड़ों, अब 'सैराट' को पछाड़ रचने वाली है इतिहास
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
क्रिकेट
IPL 2026: इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
इस दिन से बिकने शुरू होंगे प्लेऑफ और फाइनल मैच के टिकट, BCCI ने बताई तारीख
ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
हरियाणा
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
जनरल नॉलेज
Traffic Lights: रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget