मुंबई ने अपने सबसे पसंदीदा सितारों में से एक को खास तरीके से सम्मान दिया. सलमान खान के जन्मदिन पर बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशनी से सजाया गया और ये एक शानदार बर्थडे ट्रिब्यूट बन गया. शहर की इस मशहूर जगह ने सलमान खान के लिए लोगों के प्यार और सम्मान को साफ तौर पर दिखाया, जो हर उम्र के लोगों में देखने को मिलता है.

सलमान खान के जन्मदिन पर रोशनी से जगमगाया मुंबई

रात के समय रास्ते से गुजरने वाले लोगों को आसमान में चमकता हुआ सलमान खान का बड़ा सा बर्थडे मैसेज दिखाई दिया. बांद्रा सी लिंक जश्न का एक खास मंच बन गया, जहां मुंबई की खूबसूरत भावना और अपने सबसे पसंदीदा सुपरस्टार की मौजूदगी साफ नजर आई. ये नज़ारा देखते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा. फैंस ने वीडियो और तस्वीरें लीं, जो जल्दी ही सोशल मीडिया पर फैल गईं और ये खास ट्रिब्यूट हर जगह चर्चा में आ गई.

सलमान खान का लोगों से जुड़ाव सिर्फ फिल्मों तक नहीं है. सालों में उनकी जर्नी हिट फिल्मों, यादगार किरदारों और दर्शकों से मजबूत रिश्ते के साथ, उन्हें एक खास पहचान बना चुकी है. इतने बड़े सार्वजनिक स्थान पर उन्हें सम्मान देना दिखाता है कि हर उम्र और हर वर्ग के लोग उनसे कितना प्यार और अपनापन महसूस करते हैं.

बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर दिया गया ये बर्थडे ट्रिब्यूट सिर्फ देखने में शानदार नहीं था, बल्कि ये सलमान खान की भारतीय सिनेमा में मजबूत मौजूदगी की याद भी दिलाता है. जब पूरा शहर उनके साथ जश्न मनाता दिखा, तो जगमगाता हुआ संदेश इस बात का सबूत बन गया कि मुंबई आज भी अपने ‘भाई’ पर कितना प्यार लुटाती है. सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं, जो पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हमेशा सबसे अलग और बड़े नजर आते हैं.