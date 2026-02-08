सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' होगी पोस्टपोन? री-शूट बना वजह!
सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान चर्चा में बनी है. फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी. अब खबरें हैं कि फिल्म पोस्टपोन हो गई है. जानें पूरा अपडेट.
सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान चर्चा में बनी है. फिल्म को लेकर काफी बज है. सलमान ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है. लेकिन अब खबरें हैं कि फिल्म पोस्टपोन हो सकती है. अभी तक फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होनी थी, लेकिन री-शूट की वजह से फिल्म के पोस्टपोन होने के चांसेस बन रहे हैं.
पोस्टपोन होगी सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान?
बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'बैटल ऑफ गलवन 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी. लेकिन शूट अभी तक पूरा नहीं हुआ है. री-शूट उम्मीद से ज्यादा समय ले रहा है. सोमवार 9 फरवरी से एक हफ्ते का शेड्यूस है. ये शूट Golden Tobacco फैक्ट्री में मुंबई में होगा. ये शएड्यूल पूरा होने के बाद कुछ दिन का और शेड्यूल होना है फरवरी के आखिर तक.'
सोर्स ने आगे बताया, 'डायरेक्टर अपूर्व लाखिया री-शूट वाले पोर्शन की एडिटिंग भी शुरू करेंगे. इतना ही नहीं रूल्स के मुताबिक, बैटल ऑफ गलवान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी दिखाई जाएगी और इस पूरे प्रोसेस में समय लग सकता है. इन दो कारणों से मेकर्स को लग रहा है कि वो 17 अप्रैल की डेडलाइन मीट नहीं कर पाएंगे. सलमान खान क्लियर हैं कि इस तरह की स्पेशल, देशभक्ति से भरी फिल्म को अच्छे से ट्रीट किया जाए. उन्होंने टीम से कहा है कि जल्दी न करें. अपना पूरा समय लें और ये एंश्योर करें कि फाइनल प्रोडक्ट अपीलिंग, सिनमैटिक हो.'
आगे लिखा, 'इसी कारण से सलमान खान और अपूर्व लाखिया फिल्म को पोस्टपोन करने का सोच रहे हैं. उन्हें फाइनल कॉल अभी लेनी है. सलमान भाई अनप्रिडिक्टेबल हैं. हालात के बावजूद वो शायद 17 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ कर दें. पर इसके चांस कम लग रहे हैं. कुछ दिनों में स्थिति ज़्यादा साफ हो जाएगी.'
इस फिल्म में सलमान खान कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं.
