एक्टर आमिर खान ने हाल ही में इंडिया में थिएटर्स को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि इंडिया को ज्यादा थिएटर की जरुरत है. आमिर ने चाइना का एग्मापल दिया और कहा कि अगर धुरंधर जैसी फिल्म चाइना में रिलीज होती इसका नंबर बहुत बड़ा होता.

आमिर खान ने थिएटर्स को लेकर किया रिएक्ट

Variety India से बातचीत में आमिर ने बताया कि इंडिया में सिनेमा हॉल कम हैं. देश में सिर्फ 9 हजार स्क्रीन्स हैं. वहीं चाइना में एक लाख के आसपास स्क्रीन हैं. आमिर ने कहा, 'कोई तुलना ही नहीं है. उनका साइज बहुत बड़ा है. इसीलिए एक बड़ी फिल्म चाइना में बहुत ज्यादा कमाती है. वहां बड़ी फिल्मों का बिजनेस अरबों डॉलर होता है. मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं. जब हम अपनी स्क्रीन्स का नंबर बढ़ाएंगे तो आप भी बिजनेस बढ़ता देखेंगे.'

पिछले साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली चीनी फिल्म Ne Zha 2 ने देश में लगभग 2 बिलियन डॉलर कमाए. इसकी तुलना में 2025 की भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर ने देश में 115 मिलियन डॉलर और दुनियाभर में 150 मिलियन डॉलर से कम कमाए.

आमिर ने कहा, 'धुरंधर का उदाहरण लेते हैं. इस फिल्म ने 1000 करोड़ कमाए. अब सोचिए कि फिल्म अगर 5000 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज न होकर 15 हजार स्क्रीन र होती तो ये कितना ज्यादा होता. मैं ये ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं. असली गेम तब दिखेगा जब स्क्रीन बढ़ेंगी. क्योंकि इंडिया में अभी ऐसे कई जिले हैं जहां सिंगल स्क्रीन भी नहीं हैं.'

धुरंधर का आएगा दूसरा पार्ट

बता दें कि धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म थी. इस फिल्म ने इंडिया में 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. 4 करोड़ टिकट बिके थे. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. आदित्य धर ने इसे बनाया था. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन जैसे स्टार्स थे. अब धुरंधर का दूसरा पार्ट भी रिलीज होना है. फिल्म 19 मार्च को रिलीज होगी.