कम उम्र में पेरेंट्स को खोया, मुंबई में खाए धक्के, आज इतने करोड़ के मालिक हैं सलीम खान

जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हैं. उनकी तबीयत ठीक नहीं है. सलमान खान-अलविरा खान उनसे मिलने के हॉस्पिटल पहुंचे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 Feb 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज स्क्रीनराइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं. सलीम खान 90 साल के हैं और उम्र संबंधी बीमारी के चलते वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं. सलीम खान से मिलने के लिए उनका परिवार हॉस्पिटल पहुंच रहा है. 

सलीम खान इंडस्ट्री के जाने-माने स्क्रीनराटर हैं. उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं. आज सलीम खान बहुत बड़ा नाम हैं. हालांकि, उनके लिए ये जर्नी बहुत आसान नहीं रही है. सलीम खान ने बहुत स्ट्रगल किया है.

सलीम खान की नेटवर्थ

आज सलीम खान लग्जरी लाइफ जीते हैं. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, सलीम खान अपने जमाने के हाईएस्ट पेड राइटर हुआ करते थे. उनकी नेटवर्थ लगभग 1000 करोड़ रुपये है. 

सलीम खान का स्ट्रगल 

सलीम खान के स्ट्रगल पर नजर डालें तो सलीम खान के परदादा, अनवर खान अफ़गानिस्तान से भोपाल चले आए थे. बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कैवेलरी में काम करते हुए वो इंदौर में बस गए थे. सलीम खान ने गांव कनेक्शन से एक बातचीत में अपने बचपन के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि जब वो 9 साल के थे तब उनकी मां का टीबी से निधन हो गया था. उनकी मां बीमारी की वजह से परिवार से अलग रहती थीं. सलीम को याद है एक बार जब वो गार्डन में खेल रहे थे तो उनकी मां ने पूछा था कि वो कौन है और जब उन्हें मेरे पास नहीं आने दिया गया तो वो बहुत रोई थीं.

इसके कुछ समय बाद उन्होंने पिता को खो दिया था. इंदौर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सलीम मुंबई आ गए. वो शुरुआत में 55 रुपये महीने के किराए में आधे कमरे में रहते थे. फिर उन्होंने मॉडलिंग की जॉब ली. उन्होंने एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई लेकिन वहां उन्हें सक्सेस नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने राइटिंग में काम शुरू किया. उन्होंने जावेद अख्तर के साथ पार्टनरशिप की और जंजीर, डॉन, शोले, मिस्टर इंडिया,अधिकार, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखीं.

Published at : 17 Feb 2026 03:02 PM (IST)
Salim Khan
