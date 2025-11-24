सलमान खान के पिता और बॉलीवुड के दिग्गत स्क्रीन राइटर सलीम खान 90 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर खान फैमिली ने एक फैमिली फंक्शन होस्ट किया था. वहीं अर्पिता खान शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पिता सलीम संग एक तस्वीर शेयर की है साथ ही दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.

पिता सलीम के बर्थडे पर अर्पिता ने शेयर की इमोशनल पोस्ट

पिता के 90वें जन्मदिन पर अर्पिता खान द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में सलीम खान अपनी पत्नी सलमा खान, बेटी अर्पिता, दामाद और अभिनेता आयुष शर्मा और अपने नाती-नातिन आहिल और आयत के साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए अर्पिता ने पिता के लिए दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.

अर्पिता ने लिखा है, “ 90वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं डैडी, हम आज और हर दिन आपको सेलिब्रेट करने के लिए वाकई ब्लेस्ड हैं. आप एक लिविंग लीजेंड हैं, और हम आपकी लीगेसी हैं. हमारे पंखों को उड़ान देने के लिए थैंक्यू, तूफ़ान में शांति देने के लिए थैंक्यू, हम सभी के लिए ज़रूरी ताकत बनने के लिए थैंक्यू, हम सभी के लिए फैमिली की वैल्यू सीखाने के लिए थैंक्यू, और हमेशा हमारे लिए सेफ प्लेस बनने के लिए थैंक्यू. आप हमारी गैलेक्सी हैं. आपसे हमेशा-हमेशा प्यार करती रहूंगी. "

सलमान खान के पिता हैं सलीम खान

भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार स्क्रीन राइटर्स में से एक, सलीम खान, सलीम-जावेद की महान जोड़ी के एक हिस्से के रूप में जाने जाते हैं. जावेद अख्तर के साथ मिलकर, उन्होंने 1970 और 80 के दशक की शुरुआत की फिल्मों को आकार दिय, जिनमें शोले, दीवार, डॉन, ज़ंजीर, त्रिशूल, काला पत्थर और सीता और गीता शामिल हैं. उनके काम ने एंग्री यंग मैन युग का निर्माण किया और अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनने में मदद की.

वहीं सलीम खान का परिवार बॉलीवुड के सबसे प्रेस्टिजियस फैमिली में से एक है. अपनी पहली पत्नी सलमा खान से उनके चार बच्चे हैं सलमान खान, अरबाज़ खान, सोहेल खान और अलवीरा खान अग्निहोत्री. 1981 में उन्होंने अभिनेत्री हेलेन से शादी की थी. बाद में सलीम और हेलेन ने परिवार की सबसे छोटी मेंबर अर्पिता को गोद लिया था. अर्पिता की शादी आयुष शर्मा से हुई है और इस जोड़ी के दो बच्चे हैं.