अहान पांडे पहली ही फिल्म से चमकते स्टार बन गए हैं. उनकी डेब्यू फिल्म 'सैयारा' ब्लॉकबस्टर हिट हुई. सैयारा 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है. फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 570 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. सैयारा ने अहान की किस्मत बदलकर रख दी. अब अहान के हाथ में नए प्रोजेक्ट्स को लेकर खबरें हैं. वो अली अब्बास जफर के साथ भी एक फिल्म लेकर आ रहे हैं.

अली अब्बास जफर की फिल्म में दिखेंगे अहान पांडे

पिंकविला की खबर के मुताबिक, अहान पांडे अली अब्बास जफर की अनटाइटल्ड फिल्म में दिखेंगे. इस फिल्म में वो एक्ट्रेस शरवरी वाघ के अपोजिट रोल में होंगे. फिल्म यूके में शूट होगी. इस फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाया जा रहा है. इस फिल्म में एक्शन, रोमांस और इमोशनल टच होने वाला है, जिसके लिए अली अब्बास जफर को जाना जाता है.

शरवरी वाघ संग करेंगे रोमांस

पिंकविला ने सोर्स के हवाले से लिखा- अहान पांडे और शरवरी यूके में फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होगी. फिल्म को लेकर फैंस के बीच में काफी बज है. परफेक्ट लोकेशन से लेकर परफेक्ट म्यूजिकल सीन्स देखने को मिलेंगे. फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेमेंट है. फिल्म को यशराज फिल्म्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं.

बता दें कि अली अब्बास जफर को सुलतान, टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाना जाता है. अब वो अहान पांडे के साथ पर्दे पर क्या नया फैंस को परोसेंगे ये देखना होगा.

वहीं शरवरी वाघ की बात करें तो उन्हें फिल्म महाराज और मुंज्या के लिए जाना जाता है. मुंज्या में शरवरी के रोल की काफी तारीफ हुई थी. फिल्म भी हिट रही थी. फैंस अहान और शरवरी को भी एक साथ पर्दे पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं. इसके अलावा वो आलिया भट्ट के साथ फिल्म अल्फा में भी नजर आएंगी. फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में हैं.